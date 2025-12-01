Slušaj vest

Drugi je dan "drame" između pevača Ace Lukasa i političara Milorada Dodika koji se sukobljavaju javno, preko društvenih mreža.

Sve je počelo kada je objavljena fotka na kojoj je folk pevač u društvu Nasera Orića. 

Naser Orić
Foto: Instagram/naseroric

Prvo je Lukasu otkazan nastup na Jahorini, gde su sa planine objasnili kako je tamošnji narod uznemiren zbog pomenute fotke, a potom se oglasio i političar koji je tvrdio kako je Aca izgubio kredibilitet kada je reč o nastupima u Republici Srpskoj.

Ni danas nije ništa mirnije, ovoga puta Lukas se oglasio na svom Instagram profilu, gde je najavio gostovanje na Jahorini, ali se obratio i Dodiku lično.

"Po hiljaditi put se pokazalo kako izgleda kada ideš protiv logike zdravog razuma i bezobzira na to ti smatraš da prijateljima treba pomoći i ti im pomogneš, a onda ti oni ovako vrate. Ne moram da pevam na Jahorini, ali ću pevati vrlo brzo jer će ta logika zdravog razuma koliko sledeće godine da se pokaže, a Aca Lukas neće biti tu da vam vadi kestenje iz vatre, draga moja gospodo na čelu sa Miletom slavnim", rekao je folk pevač.

 Pogledajte dodatni snimak:

NASER ORIĆ OBJAVIO SLIKU SA ACOM LUKASOM! Izvor: Kurir