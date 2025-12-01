Slušaj vest

Bogunović Zverka, bivši učesnik rijalitija, jednom prilikom je izneo kontroverzne tvrdnje u javnost, navodeći da je, poznata pevačicanavodno varala supruga upravo sa njim.

- Bila je to '05, ja u nekom haosu, sluđen od svega što se tad dešavalo. Porodični problemi, moji neki demoni, ortaci iz kraja, burazeri moji akcijaju. I meni se desi ljubav! Ja u životu tako nešto nisam doživeo, bukvalno me je pogodilo kao grom. Ja prvo nisam ni znao ko je ona, videli smo se u klubu, flertovao sam sa njom, igrali smo, ja sam je častio pićem, priča koja je lagala... Razmenili smo broj telefona, kao da se čujemo i to je to, ja sam morao da idem - započeo je Zverka , pa nastavio:

- Nismo se čuli nekoliko dana, ja ne mogu da prestanem da mislim na nju, izlazio sam skoro svako veče u taj poznati klub ne bi li je ponovo sreo, ali od nje ni traga, ni glasa. Ja čekam njen poziv, poruku, šta god, samo da je dobijem i ponovo vidim. U jednom trenutku stvarno ja i dobijam, bio sam na porodičnom ručku, kad meni zvoni telefon, stiže mi njena poruka da se čujemo. Ja je odmah pozvao i dogovorili smo se da se nađemo na Tašu. Bilo leto, upeklo sunce, žari samo tako, ona se pojavljuje u nekoj haljinici beloj, ja već poludeo. Šetamo mi i tad me je preseklo kad mi je rekla ko je ona zapravo. Brate, ja u to vreme nisam znao da je ona pevačica toliko poznata. Ona meni objašnjava da ima karijeru, da snima spot, da ide negde preko, ne znam ni ja gde, ja tu izneveravao brate, ali kao, šta me briga, ako je moja, idemo zajedno. Prolazi vreme, ona meni tu saopštava da je ona udata i da ima dete! Meni faca do poda! Ali kako da ti kaže brat, meni to nije bilo bitno, mi smo nastavili da se viđamo, najnormalnije, imali smo odnose, spavali smo, viđali se tajno, viđali se i sa društvom, ali kao među nama nema ništa - rekao je tada za Republiku.

1/5 Vidi galeriju Bogunović Zverka, bivši rijaliti učesnik jednom prilikom je izneo skandalozne tvrdnje u javnost Foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Nije želeo da otkrije ime pevačice

- Mogu da kažem da je ona danas jedna od poznatijih pevačica, ima muža, decu, porodicu, sve super, on nikad nije saznao za mene, ima dosta hitova, tražena je baš i kod nas, i preko. Ima top grudi, silikone je stavila, ima prelepe oči, još tada se pričalo da uzima keš za usluge, ali ne, ona je to radila sa mnogim muškarcima, ali bez da je uzimala lovu, volela je taj adrenalin. Danas nismo u kontaktu, ja sam se uozbiljio što se tih stvari tiče, ali i danas kada se vidimo negde, tako u prolazu, uvek mi se javi, zagrli, nikad nije prestala da me voli - istakao je Zverka tad.

Otkrio strašne detalje majčine smrti

Podsetimo, Zverka je bio jako vezan za njegovu majku, a nakon njene smrti, nekoliko dana je bio na lekovima.

- Umrla je na dan rođendana od najmlađeg mog brata, sve spremila, tortu ručak sve i kad je sela za sto samo je pala, ja sam trebao da dođem ali sam odložio za sutradan, inače bi mi pred očima pala i tačno bih umro tu na licu mesta da sam to video. Ćale i brata 2 moja su pokušala da je ožive ali dzaba, a Hitnu pomoć, nisu mogli da ih dobiju a kad su ih dobili, došli posle pola sata i više! Odlepio sam i na lekovima sam već 2 dana ne mogu da funkcionisem! Odjednom se srušila, nikakve naznake nije bilo da će joj se to desiti a pre mesec dana je napunila 62 godine a izgledala je kao da ima 50.. Toliko sam slomljen i ubijen i samo pomislim da se i ja ne probudim kad legnem kolko mi je teško, a teško je mala reč kako se osećam... - rekao je Aleksandar tada.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: