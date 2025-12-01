Slušaj vest

Voditelj i muzičar Ognjen Amidžić nedavno je bio specijalni gost na koncertu Emine Jahović u Beogradu, a sada je sumirao utiske i prisetio se pokojnog kolege Marinka Madžgalja.

Izvođenje pesme "La Gitana", bez njegovog dugogodišnjeg prijatelja Marinka, bilo je posebno dirljivo.

- Super je bilo na koncertu kod Emine. Vratila su mi se sećanja, falio mi je Marinko na sceni. Prvi put sam izvodio tu pesmu bez njega - izjavio je Ognjen Amidžić i dodao:

- Baš sam prokomentarisao da sam se vratio na scenu posle skoro 20 godina. Šalio sam se da me je zvala jer se drugi nisu odazvali. Zvala me je i za drugi koncert, ali ja nisam mogao jer sam imao emisiju - ispričao je voditelj pred okupljenim medijima.

Ognjen je govorio i o odnosu Emine i Saše Kovačevića, za koji se šuška da nije na stabilnim nogama.

- Saša mi nije ništa više rekao od onoga što ste čuli u emisiji, ali ja mislim da to nije ništa ozbiljno - rekao je voditelj za Telegraf, koji se skoro vratio sa zasluženog odmora na Zlatiboru, gde je boravio sa ženom Minom i sinom Perunom.

Saša Kovačević o Emini Jahović

Podsetimo, pevačica Emina Jahović nedavno je održala spektakularan koncert u Sava Centru. Iako su se na bini našle brojne kolege s kojima je snimila duete, mnoge je iznenadilo što se među gostima nije našao Saša Kovačević.

Iako je, kako kaže, Emina njemu lično uputila poziv, Saša je otkrio da među njima postoji nešto iz prošlosti zbog čega je odlučio da ne dođe i time dodatno zaintrigirao javnost.

- Ne, nije tačno da me nije zvala, zvala me je, ali imam nešto iz prošlosti što mi se nije dopalo i to je razlog što se nisam pojavio. Ja svoje kolege uvek poštujem i želim da bude obostrano, da poštuju i mene, kada sve ove godine puštam veliko poštovanje i ljubav. Kada se dese neke stvari dva, tri puta koje nisu kolegijalne i drugarske, onda eto...Ja nju nikada nisam doživljavao kao koleginicu, nego kao prijatelja. Medijski uopšte i ne govorim te stvari, ali kada se plasira neistina...I posle našeg dueta i nešto od pre dve, tri godine, ne, možda malo više. Čak i ta je ta izjava bila da nisam mogao da dođem iz privatnih razloga, odigrao bih džentlmenski. Ja na neku ruku moram da se odbranim i da stavim neki gard.

