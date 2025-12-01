Slušaj vest

Aleksandra Subotić, koja se svojevremeno borila s viškom kilograma, poznata je po tome što na društvenim mrežama često objavljuje snimke u kojima pleše sa članovima porodice, ali njen poslednji video izazvao je posebnu buru i brojne reakcije.

Kontroverzna starleta podelila je snimak na kojem, ispred novogodišnje jelke, igra sa ocem Karađorđem i ćerkom, dok je ona potpuno gola, prekrivena samo ukrasnim papirom ispod kojeg se nazirao deo zadnjice. Video je brzo izazvao lavinu reakcija i negativnih komentara društvenim mrežama.

Aleksandra Subotić zgrozila javnost
Foto: Printscreen

"Zvali je mečka Božana"

Podsetimo, Aleksandra je zbog viška kilograma trpela velike uvrede, pa čak i od svog oca koji ju je javno u rijalitiju zvao "mečka Božana".

Ovako je nekad Aleksandra Subotić izgledala:

Ovako je nekada izgledala Aleksandra Subotić Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje - napisala je Aleksandra tada i otkrila kako je korigovala ishranu.

Suprug je prevario s najboljom drugaricom

Aleksandra Subotić Foto: Printscreen/Instagram

Subotićeva sa mužem sada uživa u idiličnom odnosu, a nekada su punili medijske stupce kada ju je Predrag prevario sa njenom najboljom drugaricom, Marjom Marinković. Aleksandra se tada snimala uplakana i tvrdila kako izdaju neće oprostiti ni svojoj prijateljici, ali ni suprugu. Ipak, uspeli su da izglade odnose i nastavili su zajednički život.

aleksandra-subotic1.jpg
screenshot-29.jpg
Aleksandra Subotić.jpeg

