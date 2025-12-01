JELKA DO PLAFONA, A TEK DA VIDITE KAKO JOJ DOM SIJA! Kija se ove godine baš potrudila sa ukrasima: Krenula novogodišnja euforija
Kija Kockar okitila je svoj stan u Beogradu na Zvezdari pred Novu godinu, a u njenom domu sijale su svuda svećice.
Naime, uveče kada je isključila svetlo, Kijin dom izgledao je kao diskoteka, a praznični duh već se oseća.
- Mislim da je dosta - poručila je ona, uz video snimak doma.
Svađa sa bivšom drugaricom Kaćom Živković
Svađa između Kije Kockar i Katarine Živković nedavno je počela zbog fotografije koju je Kija objavila na svom Instagramu, a na kojoj je sa bivšom državnom sekretarkom u MUP Srbije Dijanom Hrkalović. Tada je Katarina Živković napisala bivšoj drugarici, u prepisci, koju nam je Kija Kockar dala: "Ona radi o glavi čoveku sa kojim živim i sa kojim imam dete."
Ubrzo zatim, Kija Kockar je otkrila identitet muža Katarine Živković kog krije od javnosti. Otkriveno je da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.
Pogledajte dodatni snimak: