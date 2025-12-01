Slušaj vest

Pevač Mirko Perković Poki pronađen je mrtav juče, 30. novembra, u hotelskoj sobi u Cirihu, a danas se na društvenim mrežama emotivno opraštaju kolege i prijatelji.

Među onima koji su javno izrazili tugu je i Nikolina Perković, pevačica koja se proslavila u "Zvezdama Granda".

Nikolina i Mirko su se "bratimili" po prezimenu, a gubitak poznatog izvođača duboko ju je pogodio.

- Bilo je to jedno iskustvo koje ću pamtiti do kraja života. Mirko Perković Poki brate, neka te anđeli povedu u raj. Da i gore svima njima pokažeš dobrotu koju sam i ja u tebi upoznala. Tužna da išta napišem, a jako zahvalna što sam te poznavala. Počivaj u miru - napisala je Nikolina Perković na Fejsbuku.

Kako je došlo do smrti?

Podsetimo, Mirko Perković Poki je nakon nastupa u Švajcarskoj umro, a prijatelju su ga pronašli u hotelskoj sobi, preneli su mediji.

Prema informacijama koje je dobio Fenix-magazin, Perković je umro u Cirihu nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. novembra.

Ko je bio Mirko Perković Poki

Tačne okolnosti smrti zasad su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pevač pronađen u hotelskoj sobi u nedelju oko jedanaest sati.

Navode da se Perković već tokom večeri osećao loše, zbog čega su ranije prekinuli nastup na Livanjskoj noći. Prijatelji su hteli da ga odvedu u bolnicu, ali je on to odbio.

