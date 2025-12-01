Slušaj vest

Fotografija Ace Lukasa iz kafane, na kojoj se vidi kako sedi u društvu Nasera Orića, bivšeg komandanta jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Srebrenice tokom rata, izazvala je pravu buru širom regiona, a tim povodom se sada ponovo oglasio folker, te uputio izvinjenje svima koje je povredio.

Lukas se najpre obratio političaru Miloradu Dodiku, koji je istakao da pevač više nema kredibilitet da nastupa u RS, a nastup u Jahorini mu je takođe otkazan.

"Dodik nema kredibilitet a ne ja, ja sam i dalje pevač, a šta je on?" - pitao je Lukas u svojoj objavi na mrežama, pa nastavio:

"Da dodam još nešto, vrlo bitno. Ako sam kriv što sam seo za sto, jesam, i izvinjavam se svakome ako sam povredio bilo čije osećanje i nacionalno i lično. Krivica je u tome što nisam pitao sa kim sedim, tu mi je bio jedan prijatelj kog znam od ranije. I verovatno ne bi seo, zapravo sigurno ne bi seo da sam znao. A da li je to razlog da neko zbog toga priča da sam ja izgubio kredibilitet da nastupam u Republici Srpskoj, kod naroda u Republici Srpskoj pored svega što sam učinio za te ljude, mislim na Milorada Dodika, da li je razlog da se kaže da sam ja izgubio kredibilitet. Pa nisam baš siguran, a isto tako nisam ni siguran da li je tom dotičnom gospodinu Dodiku baš pametno da uopšte upotrebljava reč kredibilitet i da podseća ljude na svoj kredibilitet" - rekao je Aca Lukas.

Dodik: "Povredio je sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem"

Da podsetimo, Milorad Dodik je na Tviteru nalogu napisao da je Aca Lukas povredio sve ljude u Republici Srpskoj, jer je sedeo sa Naserom Orićem u društvu.

- Aca Lukas je duboko povredio sve nas u Republici Srpskoj družeći se s Naserom Orićem. Zločini koje su Naser Orić i njegovi vojnici počinili nad srpskim narodom na području Srebrenice i Bratunca su bili monstruozni i zato je Lukas fotografišući se s njim duboko povredio potomke žrtava i srpski narod. Posle ovog čina, Aca Lukas je izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u Republici Srpskoj, pogotovo na otvaranju zimske sezone na Jahorini - napisao je Milorad Dodik na društvenoj mreži "X".

Lukas odgovorio Dodiku

- Ja podršku Milorada Dodika nikada nisam tražio. On moju jeste, više puta i dobio ju je. Meni je žao što je Mile danas samo predsednik jedne partije... Ljude ne delim po nacionalnosti, veroispovesti i boji kože, a najmanje od svega mojim fanovima koji dolaze da se slikaju sa mnom ne tražim ličnu kartu da bih znao ko se kako zove.

- U ratnim strahotama nikada nisam učestvovao. U podeli ljudi i država nikada nisam učestvovao jer volim sve ljude na svetu. A u svakom kutku planete gde sam pevao bio sam dostojanstveni predstavnik svog naroda, a i svih ostalih naroda na Balkanu - napisao je Aca Lukas na Instagramu.

Otkazan nastup Ace Lukasa na Jahorini

Na Instagram profilu Olimpijskog centra "Jahorina" osvanulo je saopštenje u kojem navode da je koncert Ace Lukasa otkazan.

- Olimpijski centar „Jahorina" obaveštava javnost da će koncert izvođača Ace Lukasa, planiran za 12. decembar 2025. godine u oviru Ski Opening događaja, biti otkazan, a da će kupljene karte važiti za drugog izvođača, bez potrebe za zamenom. Razlog za otkazivanje je fotografija na kojoj se najavljeni izvođač nalazi u društvu Nasera Orića, a koja je izazvala zabrinutost i uznemirenost javnosti u Republici Srpskoj. O novom izvođaču koji će nastupiti umesto najavljenog, javnost će biti blagovremeno obaveštena, dok će svi ostali programi u okviru Ski Opening-a biti realizovani prema planu."

