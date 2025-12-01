NAKON PODELE OTKAZA NA PINKU DUŠICA JAKOVLJEVIĆ USNIMLJENA KAKO ČISTI STAKLA U STUDIJU! Voditeljka se oglasila: Najvažnije je voditi... (FOTO)
Voditeljka Dušica Jakovljević iznenadila je pratioce na društvenim mrežama kada je pokazala kako čisti stakla u studiju televizije "Pink".
Kratak snimak postavila je na Instagram, a na njemu je vidimo u elegantnoj haljini, sa krpom u ruci.
Dušica se snimala dok briše stakla, a zbog visokog izreza na haljini u prvom planu našla se njena noga.
- Najvažnije je voditi računa o svojoj kući - napisala je šaljivo voditeljka uz snimak.Ona je uz ovo označila čelnika "Pinka" Željka Mitrovića i njegovu suprugu Milicu.
"Nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi na Pinku"
Podsetimo, Željko Mitrović je najavio otkaze na Pinku zbog, kako kaže, "nelojalnih i pokvarenih ljudi", a njegova supruga Milica Mitrović je podržala njegovu odluku.
"Danas je moja slava i dan kada je prošle godine na ovaj dan preminula moja najvoljenija majka. Preuzeo sam slavu i nadam se da sam na dostojan način bar u nekom smislu odmenio moju majku i oca. Ali ovaj dan je poseban za mene, jer sam se juče na majčinom grobu zakleo da ću ispraviti sve nepravilnosti i nepravde u mom životu. Mojom greškom u sistemu Pink media group nakotilo se mnogo parazita i nezahvalnih ljudi, ali pre svega nelojalnih i pokvarenih, tako da ću počistiti svoju kuću bez ikakvih emocija jer je to zavet mojoj majci. Počinjem od onih koji su poslednji i nastali. No mercy! P.S., bio je brutalan Željko.
