Detalji ugovora Miljane Kulić

- Miljana jednom mesečno dolazi na kontrolu, tada provodi vreme sa Željkom, pregleda njegove sveske i igra se s njim. Dete je shvatilo da mama radi u rijalitiju, a ona je sve unapred dogovorila. Ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo zajedno 24 sata kada nije u programu - otkriva Marija dodajući da je maksimalno posvećena Željku, dok Miljana trenutno zarađuje boravkom u Beloj kući:

- Svi se trudimo da nadomestimo Miljanino odsustvo. Željko je navikao na nju, i bilo bi mnogo teže da je sada u rijalitiju, ali naravno, volela bih da može da prati njegovo odrastanje. Nažalost, tu nisu ni jare ni pare. Miljana odlučuje da detetu pruži sve što može, jer je ona jedina koja finansijski brine o njemu i nosi veliku odgovornost. Veliki je borac. Volela bih da ostane ovakva; narod je izuzetno voli i ne postoji ni jedan smešan klip u kojem nije tu. Ako je narod ne nagradi, za nas je ona i dalje pobednica. Volim da budem uz Miljanu kad je u rijalitiju, ali jednostavno ne mogu, jer pazim Željka. Tako nadomestim sve što nedostaje. Juče smo učili azbuku, a od iduće nedelje imamo testove. On je predivno dete, brzo uči i postiže maksimalne rezultate. Prezadovoljna sam svojim životom i onim što su mi deca i unuk.