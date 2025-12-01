Slušaj vest

Onlifens zvezda i bivša teniserka Tamara Bojanić, nekoliko puta do sada je uspela da šokira domaću javnost svojim izjavama i potezima.

Ovog puta je to učinila skandaloznim priznanjima u jednoj emisiji, u kojoj je, između ostalog, priznala da je prodala teglu mokraće korisniku njenog sajta za odrasle.

"Lik mi je tražio da pi*am u teglu i da mu pošaljem. I poslala sam", rekla je Tamara, a potom se dotakla finansija. Rekla je da mesečno troši 30.000 evra, ali i da je to malo, pa je morala da se pozajmljuje kod roditelja...

Ali, i da nikada ne bi bila sa muškarcem koji zarađuje "tek 2.000 evra mesečno". "Bila sam pre i nikad više. Sad samo tražim bogate, jer i ja imam para", rekla je Tamara, a na pitanje voditelja "a šta ako je dobar, zgodan, lep"... odgovorila "koga boli uvo u današnje vreme".

Prosila na ulici, pa razbesnela mnoge

Starleta Tamara Bojanić neretko šokira javnost svojim izjavama, a iako od sajta za odrasle zarađuje bogatstvo, onda je odlučila da prosi u centru Beograda.

Tamara je veoma provokativno obučena sela kod fontane u centru Beograda sa velikim transparentnom na kojem piše "Trebaju mi pare za Ferari".

Ona je pored stavila i činijicu kako bi joj prolaznici dali novac, a ovaj njen postupak je naišao na žestoku osudu javnosti.

"Strašno, ovo je baš strašno", "Iako se samo šali, bedno", "Da li je ovo žena normalana, šta će još uraditi?", "Jezivo", neki su samo od komentara.

