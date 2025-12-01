Slušaj vest

Ljubinka Buba Dobrosavljev, bila je jedna od omiljenih Tv lica. Bubu su gledaoci obožavali, a onda je iznenada nestala iz javnosti.

Ljubinka je nakon toga prolazila kroz veoma težak životni period, a kako se pisalo u medijima, nju je suprug pretukao dok je bila u drugom stanju, zbog čega je izgubila bebu.

- Tukao me je. Bila sam u četvrtom mesecu trudnoće. Ja sam preživela, ali beba nije. Gurnuo me je, pala sam na stomak, imala podlive. Udarao me je po glavi. Okrenuo me je. Strašno mi je da pričam o tome… Počeo je da me davi. Ostajala sam bez vazduha. Poslednje čega se sećam su reči: "Ubiću te, odrobijaću te u CZ-u!“ On se osvestio u jednom trenutku i pobegao iz stana. Bila sam užasno uplašena za sopstveni život, zvala sam sestru da dođe po mene. I sada sam uplašena, ali više ne želim da ćutim - ispričala je Ljubinka tada za Puls.

Posle svega što je proživela, ona se povukla sa malih ekrana, a u međuvremenu je izdala knjigu, ali i pronašla svoje mesto u umetnosti.

Dobila otkaz u Grandu

Ljubinka je vodila “Zvezde Granda”, a tokom 2011. godine izbačena je iz istog takmičenja.

Naime, posle velikog kiksa tokom finalne večeri u beogradskoj Areni, direktor Granda Saša Popović odlučio je da Bubi da otkaz, a da Vladi Stanojeviću tada ukaže poverenje kao jednom od voditelja Granda. Nakon te sezone, "Zvezda Granda" su vodili popualarni par Milan Mitrović i Ana Sević.

- Osim što je u gotovo svakoj rečenici koristila reč superfinale, konstantno je grešila, a vrhunac se dogodio kad je pomešala brojeve kandidata, zbog čega se jedan od roditelja pojavio iza scene i nasrnuo na Vladu pitavši zašto je „onoj glupači“ dao mikrofon, a onda se požalio i Saši Popoviću - rekao je izvor blizak produkciji tada.

