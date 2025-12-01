Slušaj vest

Marina Viskovićodlučila je da za doček Nove godine ne radi. Pevačica je progovorila o svojoj odluci, te obrazložila zašto se rešila na ovaj korak.

+- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - istakla je Marina.

- Želim i zaslužujem i smatram da ništa neće da promeni ta Nova godina. Nije sve ni u parama, bilo bi lepo, tačno je, da se te noći zaradi fino, ali želela sam da dam prioritet drugim stvarima - objasnila je u emisiji "Grand specijal".

"Ne prilazite mi dok pevam, ne zanima me šta pričate, nervira me to"

Podsetimo, Marina je jednom prilikom svojom izjavom sve ostavila u čudu.

Naime, pevačica je na svom Instagramu imala poruku za sve one koji dolaze na njene nastupe i tom prilikom izjavila da ne želi da joj iko prilazi tokom nastupa, pre svega iz tehičkih razloga.

- Viskoza ima jednu molbu za vas... Nešto što me najviše nervira i što ne želim da se više dešava tokom nastupa jeste da mi neko prilazi i zato vas molim da mi ne prilazite tokom nastupa. Prvo, tehnički ne mogu da vas čujem šta mi pričate, niti mogu da se derem da vam odgovorim, a i ne zanima me šta vi pričate - rekla je ona jednom prilikom i dodala:

- Jedino što me zanima jeste da napravim dobru atmosferu. Ovaj stav imam i da mi majka dođe. Hvala na razumevanju.

