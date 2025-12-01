Slušaj vest

Bora Terzić Terza danas je tokom ankete za najdvoličniju osobu potpuno izgubio živce, a njegova burna reakcija privukla je pažnju svih u Beloj kući.

U trenutku dok je besneo i pokušavao da se odbrani od prozivki, Milena Kačavenda je iskoristila priliku i vešto ga pritisla pitanjima, nateravši ga da konačno progovori o onome što uporno pokušava da sakrije – svojim emocijama prema Sofiji Janićijević.

Pod naletom nervoze i podignutih tenzija, Terza je popustio i priznao ono što se među takmičarima već danima šuška.

- Pokazuješ da ti je stalo do Sofije - rekla je Kačavenda.

Sofija i Terza dok su bili u ljubavi:

1/10 Vidi galeriju Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

- Stalo mi je i evo šta? Ovo su jeftine rijaliti fore. Evo ti si zaljubljena u Janjuša - bio je besan Terzić.

- Okej, a ti ovim pokazuješ da imaš emocije prema njoj - ponovila je Milena.

- Da evo Sofija zaljubljen sam u tebe i volim te! Hajde, skinite mi se. Ustani i priznaj da si zaljubljena u Janjuša - urlao je Terza.

"Imam žal što nismo nastavili dalje"

Terza je nedavno za crnim stolom progovorio o bivšoj devojci.

Sofija Janićijević priča sa Milanom Foto: Printscreen

- Ona se smeškala, ja sam se smeškao. Ona sve to zna i sama je rekla da ne oseća ništa sa moje strane. Ne može ovo da se opravda, ali ja nemam emociju prema Sofiji. Ona je meni draga i imam žal što mi nismo nastavili dalje, ali Bože moj. Rekao sam joj da ne želim da komuniciram sa njom jer imam problem sa Minom. Ovo što se dešava između mene i Mine ne može ni Bog da poveže. Filip i ja smo doneli odluku da nećemo piti, ali i dalje neću biti sa njom - govorio je Terza.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: