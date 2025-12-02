Slušaj vest

Rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz otpratili su se sa društvenih mreža, a onda je on potvrdio da je došlo do njihovog raskida. Gastoz je u lajv uključenju na društvenim mrežama otkrio zbog čega će mu sada biti i te kako krivo.

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz dok se sve vreme igrao sa Anđelinim kučetom.

- Ja sam sa njim živeo godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u lajv uključenju.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku Foto: Kurir

"Ne brišu slike zbog fanova"

Podsetimo, na Instagramu se nedavno pojavila jedna objava koja je pokrenula lavinu komentara.

- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava.