Slušaj vest

Rijaliti učesnici Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz otpratili su se sa društvenih mreža, a onda je on potvrdio da je došlo do njihovog raskida. Gastoz je u lajv uključenju na društvenim mrežama otkrio zbog čega će mu sada biti i te kako krivo.

- Ovo je, ljudi, ljubav između čoveka i životinje. Čovek i životinja su, ja smatram, jedna ista stvar. Zbog nje mi neće biti žao, al' zbog ovog kretena hoće - pričao je Gastoz dok se sve vreme igrao sa Anđelinim kučetom.

- Ja sam sa njim živeo godinu i nešto dana, zato. Ljudi, kakvi su ovo glupi komentari, ne mogu... Ljudi, baš smarate, je***a vas Anđela! - govorio je potom pobednik "Elite 8" u lajv uključenju.

Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite“, uplovili su u mirnu luku Foto: Kurir

"Ne brišu slike zbog fanova"

Podsetimo, na Instagramu se nedavno pojavila jedna objava koja je pokrenula lavinu komentara.

- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava.

Gastoz je pre nekoliko nedelja viđen kako se grli sa drugom devojkom u provodu, kako je prenosio "Pink", što je odmah pokrenulo buru. On se oglasio i istakao da ne kapira "zašto ga uporno svi kanale".

Ne propustiteStarsHAOS U STANU GASTOZA! Nakon glasina da je raskinuo sa Anđelom, oglasio se reper: Evo šta se sada dešava
gastoz andjela.jpg
StarsSKANDALOZNO PONAŠANJE ANĐELE ĐURIČIĆ NA KONCERTU! Gastoz crveneo i izvinjavao se: Došli smo da raskinemo...
Mirza Selimović koncert
StarsOVA GOTOGRAFIJA GOVORI U KAKVOM SU ZAISTA ODNOSU ANĐELA I GASTOZ! Pojavili se na Mirzinom koncertu, a jedan detalj vezan za njih je upečatljiv... (FOTO)
Gastoz (2).jpeg
StarsGASTOZ KUPIO KONJA: Pobednik Elite 8 otkrio sve o saradnji sa pevačicom, pa pomenuo Anđelu: "Izdržali smo..."
Nenad Marinković Gastoz