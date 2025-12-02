JELENA RADANOVIĆ DOBILA OGRLICU OD 40.000 €! Pohvalila se preskupim poklonom - na sebi ima i dijamant (FOTO)
Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, aktivna je na društvenim mrežama gde deli trenutke iz svakodnevnog života. Ona se sada pratiocima pohvalila luksuznim poklonom koji je dobila.
Jelena je snimila ogrlicu brenda "kartije" čija cena iznosi oko 40.000 evra. U pitanju je skuplji model kolekcije, a ova ogrlica u sebi ima dijamante.
- Hvala ti - napisala je Jelena uz stiker poklona.
Deportovan iz Švedske
Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a nakon drame on je uspeo da dođe kući. Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd. On se oglašavao sa aerodroma tokom drame i otkrio o čemu je reč.
- Pevali smo i u većim problemima, pa ćemo i sad... E, ovako... Stvarno nam se mnogo ljudi javilo, naših, iz Srbije, Bosne, Makedonije, Hrvatske, CG,... koji žive ovde u Švedskoj i koji su se raspitivali kako mogu da nam pomognu, donesu hranu ili ako je nešto potrebno. Ne treba ništa stvarno, a i da treba, ne možemo nikuda odavde, a ni vi ka nama, bukvalno nam je ograničeno kretanje, zaključani smo... Jedna vrsta pritvora. Mada osim toga, ništa nije mnogo ozbiljno, niti opasno, ima i gorih stvari" - poručio je on tada.-Ali hvala vama od srca svima, svakako, lepo je znati da ima takvih ljudi. Samo se nadamo da ćemo što pre svojim domovima i da će ovo da prođe... Jedna mala avantura. Volim vas i hvala puno.
kurir.rs/blic