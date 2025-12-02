Deportovan iz Švedske

Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj , a nakon drame on je uspeo da dođe kući . Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd. On se oglašavao sa aerodroma tokom drame i otkrio o čemu je reč.

- Pevali smo i u većim problemima, pa ćemo i sad... E, ovako... Stvarno nam se mnogo ljudi javilo, naših, iz Srbije, Bosne, Makedonije, Hrvatske, CG,... koji žive ovde u Švedskoj i koji su se raspitivali kako mogu da nam pomognu, donesu hranu ili ako je nešto potrebno. Ne treba ništa stvarno, a i da treba, ne možemo nikuda odavde, a ni vi ka nama, bukvalno nam je ograničeno kretanje, zaključani smo... Jedna vrsta pritvora. Mada osim toga, ništa nije mnogo ozbiljno, niti opasno, ima i gorih stvari" - poručio je on tada.-Ali hvala vama od srca svima, svakako, lepo je znati da ima takvih ljudi. Samo se nadamo da ćemo što pre svojim domovima i da će ovo da prođe... Jedna mala avantura. Volim vas i hvala puno.