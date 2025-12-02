Slušaj vest

Starija sestra pevačice Nataše Bekvalac, Dragana, pokazala je na društvenim mrežama kako obilazi Kinu. Ona je na putovanju sa suprugom Mihajlom Šekularcem, a imaju veliki razlog za slavlje.

- Srećan momenat! Zašto? Zato što je mom mužu rođendan u zemlji koju najviše voli, srećan rođendan, čoveče moj! - napisala je ushićeno Dragana Bekvalac.

Dragana Bekvalac u Kini sa mužem  Foto: Pritnscreen/Instagram

- Srećan rođus, mužiću! - navela je u opisu sledeće objave na Instagramu, u kojoj ih vidimo u idiličnom okruženju.

Na slikama vidimo i kako su se vozili na ogromnoj visini iznad grada, te tu pozirali u staklenoj konstrukciji, dok su im mnogi poručivali da se zbog straha od visine nikad ne bi usudili na tako nešto.

Imaju dve ćerke

Dragana je jednom prilikom otkrila kakav im je brak. 

- Brak nije bajka. Više je kao serija... Ima sezona kada je drama, ima kada je komedija... Evo nas u 32. sezoni i dalje gledamo jedno drugog bez titlova. Šta je tu je... Idemo dalje, pa dokle izdržimo! Borba... Ali znaj da biću tu - napisala je Dragana nedavno u opisu fotke sa mužem Mihajlom Šekularcem.

Oni imaju dve ćerke - Saru, koja je pevačica i nosi umetničko ime Zoi, kao i naslednicu Teodoru, koja se takođe bavi pevanjem, ali i jahanjem konja.

kurir.rs/blic

Ne propustiteStars"DRAGANA JE U NOVOM SADU BILA POZNATA PO ULIČNIM TUČAMA" Nataša Bekvalac o porodičnim odnosima i sestrama: Uhvatila ga je oko vrata
Nataša Bekvalac Dragana Bekvalac
StarsON JE JEDINI ZET U PORODICI BEKVALAC! Od tri sestre samo je Dragana u braku, voli moćnika - ćerka im se bavi kraljevskim sportom i osvaja pehare
2421-dragan-kadic-cile-marina.jpg
Stars"POZLILO MI JE U AVIONU, SAOPŠTILI SU MI DA IMAM TUMOR PANKREASA" Sestra Nataše Bekvalac preživela pakao, sad izgleda neverovatno, a ovo je njena priča (FOTO)
20240321-14-45-28dragana-bekvalac--draganabekvalac72--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsZET NATAŠE BEKVALAC JE OZBILJAN FRAJER! Dragana sa ponosom objavila fotografiju sa suprugom, blista pored njega i nakon 30 godina (FOTO)
20240625-13-32-18dragana-bekvalac--draganabekvalac72--instagram-photos-and-videos.jpg