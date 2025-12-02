OCA MOLILA DA JOJ OPROSTI ŠTO JE POSTALA ŽENSKO: Ana Nikolić promenila pol, a sad pokazala trbušnjake i silikone u teretani (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Ana Nikolić otvoreno je govorila o promeni pola. Ona je ranije bila Mika Vasić, a nakon promene pola je promenila i identitet, a sada je na mrežama izazvala mnoštvo reakcija najnovijom objavom.
Nakon izlaska iz rijalitija, Ana Nikolić se posvetila treninzima, a sada je pozirala u kompletu za trening i izazvala lavinu komentara na račun fizičkog izgleda.
U prvom planu su bile njene silikonske grudi i trbušnjaci na stomaku, a pojedini su komentarisali da ne liči na sebe te se pitaju da li je Ana posetila estetskog hirurga ili se pak zaigrala u fotošopu.
"Molila sam oca za oproštaj"
Inače, tokom boravka u rijalitiju, Ana je priznala da je oca, koji je nedavno preminuo, molila za oproštaj.
- Jedina osoba od koje sam ikada tražila oproštaj je bio moj otac, znam da mu nije bilo lako. Poljubila sam mu ruku i rekla šta me muči. Moji su Romi, mi se rano venčavamo. Moji su se rano venčali. Da smo Ivana i ja bile devojčice, udale bismo se rano, ali, umesto toga, dobili su sinove. Mi smo srušile njihove planove. Umesto ženidbe, desilo se nešto sasvim drugo. Zahvalna sam jer su moji roditelji podržali našu promenu. Konačno sam srećna i srećna se budim - kazala je Ana kroz suze tada.