Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ana Nikolić otvoreno je govorila o promeni pola. Ona je ranije bila Mika Vasić, a nakon promene pola je promenila i identitet, a sada je na mrežama izazvala mnoštvo reakcija najnovijom objavom.

Nakon izlaska iz rijalitija, Ana Nikolić se posvetila treninzima, a sada je pozirala u kompletu za trening i izazvala lavinu komentara na račun fizičkog izgleda.

U prvom planu su bile njene silikonske grudi i trbušnjaci na stomaku, a pojedini su komentarisali da ne liči na sebe te se pitaju da li je Ana posetila estetskog hirurga ili se pak zaigrala u fotošopu.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen Pink

"Molila sam oca za oproštaj"



Inače, tokom boravka u rijalitiju, Ana je priznala da je oca, koji je nedavno preminuo, molila za oproštaj.