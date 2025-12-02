Slušaj vest

Zorici Gajdaš je bila simbol izazovne žene u bivšoj Jugoslaviji, a proslavila se filmom "Lito vilovito" u kojem je plenila savršenom figurom i istaknutim oblinama. Poznata je i po filmovima "Burduš", ali i seriji "Božana".

Iako je u tom periodu bilo još atraktivnih glumica, Zorica je bila broj jedan po lepoti i popularnosti.

Slavnog muškarca oborila sa nogu

Godinama se prepričavalo da je uspela slavnog dirigenta Zubin Mehta da obori s nogu. Kada se na kraj koncerta u Dubrovniku poklonio publici, ugledao je nju kako sedi u elegantnoj haljini i, kako se pričalo, ostao je bez daha.

U poređenju sa današnjim starletama, koje vole da ističu grudi, zadnjicu, usne i ti delovi su uglavnom podvrnuti estetskim korekcijama, Zorica je bila prirodna lepotica. Pričalo se da niko nema tako uzak struk i savršeno telo kao ona.

Mada, sličnost sa današnjim starletama je u tome što su je ismevali zbog, kako su pričali, "manjka pameti". Po jednoj anegdoti, Matija Bećković joj je postavio pitanje: "Da li ste pročitali makar jednu jedinu knjigu?" a ona je odgovorila: "Ma, kao da je to bitno".

Zorica je bila deo skandala. Iako ih nikada sama nije izazivala, često je bila u društvo poznatih i istaknutih muškaraca čije su žene uvek pravile problem.