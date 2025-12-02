Slušaj vest

Pevačica Teodora Džehverović nedavno je pazarila penthaus u srpskoj prestonici za koji je dala čak 400.000 evra. Sada je otkrila kako teče uređenje i za kakav dizajn se opredelila.

Teodora je navodno izdvojila 200.000 evra za uređenje stana, budući da želi sve da bude po poslednjoj modi. Sada je odgovarala na pitanja pratilaca i dotakla se teme upravo ovog penthausa.

"Kako napreduje opremanje stana?", glasilo je pitanje. Zatim je pevačica objavila sliku projekta i otkrila da će u njenom domu dominirati bela i krem boja, sa tek nešto tamnijim braon detaljima. Ona je unajmila arhitekte koji su pažljivo osmislili dizajn.

- Za sad je kupljena garnitura, krevet, fotelja i noćni stočići. Arhitekta je odradio svoj posao. Ja sam prezadovoljna - napisala je Teodora na Instagramu.

Odgovarajući dalje na pitanja, dotakla se i toga šta joj je donela 2025. godina.

- Donela mi je mir, spokoj, zdravlje i sve ono za šta sam se prethodne godine molila. Kada pogledam "vision board" ostvareno je skoro sve sem novog automobila i kupovine stana u Dubai. Znate da ja nisam neko ko pati za materijalnim, pa me nije ni briga što se to nije ostvarilo. Sve dođe što je suđeno i kada treba. Uložila sam u nešto pametnije nego u automobil, a što se tiče Dubaia, neće ni to pobeći, polako - navela je između ostalog Teodora.

Inače, pokazala je deo svog novog doma, a onda je i zaplakala na snimku.

Prvi stan platila 250.000 evra

Teodora je sada vlasnica dve nekretnine u srpskoj prestonici, a jednu ima u Višnjičkoj banji. Taj stan platila je 250.000 evra.

Reč je o luksuznoj nekretnini koju je pazarila za 250.000 evra u elitnom beogradskom naselju. Stan ima oko 100 kvadrata, dve spavaće sobe, dva kupatila i prostranu terasu. Poslednjih dana vredno radi na opremanju stana i jedva čeka da se njen dečko Nino vrati iz Brazila da zajedno uživaju, ispričao je izvor.