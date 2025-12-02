Slušaj vest

Tijana Milentijević u jednom trenutku svoje karijere htela je da napusti estradu i da se više ne bavi pevanjem, a kako kaže u tim trernucima od kolega joj je najviše pomogla Milica Todorović.

Kako je ispričala prolazila je kroz brojne krize, te joj se često dešavalo da nije mogla da održi nastup.

- Najviše mi je pomogla Milica Todorović. Ona je bila uz mene, prošla je kroz slične stvari i ona... Da nje nije bilo možda bih morala i da napravim pauzu u karijeri. Baš sam imala problem, nisam mogla na binu da izađem. Dođem na nastup i kažem: "Ja ne mogu, nema šanse", zašto, ja ne znam. Sve bude okej, ali dođe trenutak i ljudi čekaju, ja ne mogu. Prođe neko vreme smirim se malo, izađem na binu, bude super, a meni na pola nastupa krenu suze, a ja pevam, ispričala je Tijana Milentijević za Hype TV.

O dečku koji je maltretirao

Inače, nedavno je Tijana Milentijević, govorila kroz suze o bivšem dečku koji ju je tukao i istakla da ima želju da pomogne svakoj devojci koja prolazi kroz isto traumatično iskustvo.

- Da. Svakoj bih poslala poruku da mi kaže šta se desilo i da joj kažem šta da uradi, ali naravno nije realno, ali tako mi dođe, rekla je ona sa knedlom u grlu.

Tijana je odgovorila na pitanje da li je tada mislila da postoji razlog zbog kojeg je nasilan prema njoj.

- Ne. Zato što ne postoji nijedan razlog. Svaki razlog je bio izmišljen ali ja sam bila ubeđena da nije ne znam kako to da objasnim... Ja sam razmišljala nakon tog odnosa preispitivala se.. , govorila je folkerka.