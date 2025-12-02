Slušaj vest

Gazda Mecka se ponovo našao u fokusu javnosti, ali ovoga puta zbog toga što se sa još 17 ljudi tereti višemilionske poreske prevare, zbog čega je uhapšen u Nemačkoj. Njegova majka Vera govorila je o sinu i njegovoj porodici koju je on osnovao kada je imao svega 14 godina.

Rodila ga sa 13 godina

Gazda Mecka, pravog imena Goran Marinković najbogatiji je gastarbajter, koji je poznat po tome što je pravio milionske svadbe i u jednom danu oženio tri sina. Njegova mama Vera kaže da ga je rodila sa 13 godina.

- Mlada sam došla u Nemačku, radili smo... Imam četvoro dece; dve ćerke i dva sina. Imam blizance. Mi nismo Romi, mi smo Vlasi. Iz Kruševca. Živimo na selu (Naupare) - govorila je ona u okviru "Balkanskih veselja" Bori Santani, kojeg je potom zanimalo koliko je Marinkovićev otac imao godina, uzimajući u obzir koliko je ona kao majka bila mlada.

- Imao je 17. To je bilo normalno. Nas su roditelji upoznali, oni su se znali. Došli su kod mojih i tako smo se mi upoznali - objasnila je ona, kojoj je najvažnije samo "da su deca živa i zdrava".

- Najbitnije je da su deca živa i zdrava. Svima želim sve najbolje. I dušmanima, da su živi i zdravi. Ko god radi, Bog ne brani. Dok se ne pomučiš, nema ništa. Imam unučiće, praunučiće, dve snaje kao prijateljice. Ne mešam im se, one rade šta one hoće, znaju, oko kuće šta treba i kako treba; ja sam u penziji, uživam. Sad rade deca - izjavila je, a onda i kroz smeh ispričala da slobodno vreme i te kako ume da provede "na aparatima".

- Najviše volim da kockam (smeh). Nerviram se kad izgubim, ali drugi dan već zaboravim, pa idem opet. Prvo kažem: "Ne idem više", pa opet (smeh). Više volim kad dobijem, kad gubim onda sam ljuta. Nije to loše raditi, ali ne previše, da izgubiš sve; ja idem ovako, zanimam se, po 10, 20 centi, ne na veliko. Hoću da svima bude tako dobro, kao što je meni. Deca da su živa, zdrava, da imaju para, normalno, ne bogatstvo... - nabrajala je majka gazda Mecke koja, kako je rekla, ima 60 godina, a još uvek i vozi i to skupoceni automobil.

Oženio se sa 14 godina

Gazda Mecka i njegova Dana, inače, takođe su se venčali veoma mladi - kako tradicija Vlaha i nalaže.

- Oženio sam se sa 14 i po godina, a supruga je imala 16. I po. Tradicija. Sad, toga više nema - otkrio je bio on u "Svadbi od milion evra" jednom prilikom.

Dana je rodom iz Rumunije, a svadbeno veselje im je trajalo tri dana. Ovog novembra proslavili su 34 godine braka, tokom kojeg su dobili četvoro dece.