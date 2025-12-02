Slušaj vest

Na iznenađenje svih, pre tačno 2 godine odjeknula je vest da je Marija Šerifović postala majka. I dok se i dan - danas polemiše ko je otac Marijinog deteta, pevačica uživa sa svojim sinom Mariom u svako mogućem trenutku.

Svaka fotografila ili video koji ponosna majka objavi sa svojim naslednikom, razneži čitavu javnost. Marija se jutros oglasila na Instagramu gde je objavila sliku sina Maria i uz najlepše moguće reči mu se obratila:

- Živ mi bio živote i radosti moja najveća - napisala je pevačica u opisu, pa nastavila

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka. Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote.

Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo - napisala je ona na Instagramu.

Inače, veče pred rođendan pevačica je pokazala i kako njen naslednik uživa dok svira bubnjeve.

Mališan već pokazuje talenat za muziku, a čuje se i kako savršeno hvata ritam.

O ocu naslednika Marije Šerifović

Marija je, jednom prilikom priznala da nikada neće obelodaniti identitet tog čoveka, budući da bi u tom slučaju bila papreno kažnjena.

potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac.

Na pitanje kako je odlučila da sinu da ime Mario, Marija se prisetila.

- To jutro u bolnici, pošto sam želela što pre da dođem do dokumenata, dolazili su na svakih pet minuta:"Kako se zove dete, hoćete li reći?!". Svi gledamo u dete, kako se zove, neko je izgovorio Mario i kraj priče - rekla je ona, a potom priznala da će svom sinu biti najveći oslonac i podrška.