Šejla Zonjić odselila se iz Beograda i vratila se u rodnu Tuzlu. Pevačica je nakon pobede u Zvezdama Granda počela da živi u srpskoj prestonici, zbog poslovnih obaveza, ali nakon nekog vremena provedenog u Beogradu sa suprugom je odlučila da se vrati u Tuzlu.

- U Tuzli sam. Vratila se. Otišao, vratio se. Sada sam na relaciji Tuzla - Beograd - rekla je u Grand specijalu i otkrila zbog čega nije nastavila život u Beogradu.

- Ne mogu da izdržim ovaj tempo ovde. Ne mogu da u glavi sebi prelomim da meni treba sat i po vremena od tačke A do tačke B kada je ona gužva i sve -rekla je Šejla Zonić.

Šejla Zonić Foto: Z. K. Munja, Instagram/ shey.lamusic

Podsetimo, Šejla Zonić (31) i njen suprug Armin odlučili su da se vrate u Tuzlu nakon pola godine života u Beogradu.

- Volela bih da se konačno negde stacioniramo, ali mislim da je pretenciozno u ovom trenutku govoriti o tome, jer nam je život doslovno u koferima, a auto je naš garderober. Naravno, ne žalim se– rekla je Šejla i otkrila kako balansira između posla i privatnog života na čak dve lokacije.

Kurir.rs

