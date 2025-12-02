Slušaj vest

Lana Jurčević u 41. godini čeka drugo dete sa suprugom Filipom Kratofilom, a sada je na Instagramu objavila najnoviji video i pokazala kako izgleda u drugom stanju.

Pevačica se snimila u dugoj, beloj haljini, te je ponosno pokazala svoj trudnički stomak, a uz to je pitala pratioce da li misle da nosi dečaka ili devojčicu.

"Curica ili dečko?" i "U kojem si mesec? Najčešća dva pitanja... Evo vi im odgovorite! Kako izgleda?", napisala je ona u opisu, a ubrzo su počeli da se nižu komentari ispod objave.

Foto: Printscreen/Instagram

Inače, jednom prilikom je Lana govorila o majčinstvu i tada je spomenula svog partnera.

„Mi žene smo tkane na poseban način. Postoji razlog zašto nam je Bog dao sposobnost da budemo majke. Mi smo kao najfinija čipka, sastavljena od toliko slojeva, i možemo sve da izdržimo. Naravno, tate su podjednako važni, sa dobrim partnerom sve je lakše - rekla je Lana za hrvatske medije, dodajući da ima veliku podršku u suprugu.