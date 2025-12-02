Slušaj vest

Nada Obrić otkrila je da je surogat majka, koja je rodila sina Mariji Šerifović, veoma obrazovana žena, te da ima muža i dete.

Marija Šerifović je pre dve godine dobila sina Maria uz pomoć surogat majke, a danas je dirljivom objavom čestitala nasledniku rođendan.

Pevačica Nada Obrić, koja je bliska prijateljica sa Marijom i njenom majkom je otkrila da je jedna od retkih koja je znala za planove muzičke zvezde.

- Ja sam jedna od retkih koja je tu informaciju znala i radovala se zbog toga i bila sam uz Vericu i Mariju sve vreme. Tako da, ja sam za sve varijante da neko dobije dete, jer majka sam i znam šta to znači. Kada danas gledam Marijinu sreću i malog Maria, onda sam presrećna - rekla je ona, pa priznala kakva je Marija kao majka.

"Marija je najbolja majka"

- Marija je najbolja, genijalna je. Ono šta ona radi sa njim, kako se igra i kako mu peva, bude i smešno i gane čoveka, pa čak i suze u očima izazove. Vericu neću ni da komentarišem, ona živi jedan totalno drugi život. One su totalno posvećene detetu, da je to nestvarno... I Marijin i njen život je podređen detetu - priča Nada i otkriva da li Marija planira još jedno dete.

- Ne, ne priča niko o tome ništa. Ne pričamo o tome. U te stvari se teško mešati. Sva ljubav ovog sveta je sad poklonjena Mariu. Ja podržavam sve načine da bi neko dobio dete, baš sam za to - rekla je pevačica, pa se dotakla surogat majke:

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka.

