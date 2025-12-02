Slušaj vest

Žika Jakšić doživeo je prijatno iznenađenje kada je u publici ugledao čoveka koji se već takmičio u emisiji "Nikad nije kasno". 

Kada je ugledao dobro poznato lice, Žika je doslovno vrisnuo, a onda pritrčao pevaču i krenuo da ga grli. 

Jakšić nije mogao, a da Nemca, Arna Milhauzena ne izvede na binu i prizna da ga je njegov dolazak na snimanje jako obradovao.

- Je l’ ovo Arno? Pa gde si, burazeru? Vidi ko mi je došao. Joj, dođi ovamo na scenu. Očekivao sam ga, ali posle emisije. Tako mi je drago što si došao - rekao je oduševljeno Žika i dodao da se Arno pre sedam godina takmičio u „Nikad nije kasno“.

Žika Jakšić se iznenadio u emisiji
Foto: Printscrean

- Arno je rođeni Nemac ali je malo pokupio ovog našeg jer je oženio našu ženu. Sad te ne puštam, sad ćeš da pevaš - poručio mu je Žika

Arno je u razgovoru za Žikom otkrio da se seli u Srbiju, kao i da je u Vinči napravio kuću.

- Vraćamo se ovde. Za godinu dana se selimo. Ja želim da živim ovde, imam kuću, prijatelje, imam opasan biznis. Za moj biznis treba balkanski mentalitet i zbog toga ja volim Srbiju -rekao je Arno, nakon čega je po Žikinoj želji zapevao „Stand by me“.

Kurir.rs

