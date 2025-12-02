Slušaj vest

Dado Polumenta očekuje treće dete, sa 11 godina mlađom suprugom Ivonom.

Kako izvor blizak pevaču otkriva, Ivona podnosi trudnoću kao i prethodna dva puta, pa svi sumnjaju da će na svet opet doći devojčica.

- Ivona i ovoga puta ima mučnine, kao što je imala i u prethodnim trudnoćama, pa nije isključeno da ponovo bude devojčica - rekao je izvor blizak porodici za Pink.

Pevač u svojim intervjuima uvek ističe koliko ga je Ivonina ljubav promenila i oplemenila, a o njenom životu se ne zna previše.

Imao je 1000 dinara u džepu kad smo se upoznali

Inače, jednom prilikom je Ivona govorila o svojoj ljubavi sa Dadom i osvrnula se na glasine da je sa njim zbog novca.

- Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: "Jao, ova se udala zbog para", ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste - govorila je Ivona jednom prilikom.