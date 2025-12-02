Slušaj vest

Anabela Atijas otvorila je dušu i progovorila o najtežem periodu u životu, kog se nerado seća. Prokomentarisala je i priče koje prate dečka njene ćerke Nine Đogani, te o njima ima jasan stav.

Na pitanje koja godina joj je bila najteža u životu, Anabela Atijas je imala spreman odgovor.

- Definitivno 2017. na 2018. godinu - kazala je pevačica, te je progovorila o stvarima u kojima danas uživa.

- Sada uživam na sceni, plesu i pesmi, to je ono što me čini srećnom. Kad pomislim na staru Anabelu, dođe mi da je našamaram, jer neke granice ja nisam imala, ali ne bih bila ovde gde sam sada, da nisam prošla golgote svoje - jasna je bila ona.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

Ninin dečko je bio u zatvoru na izdržavanju kazne, a ona je sad priznala da li joj smetaju priče i naslovi koji se vezuju za njenu ćerku i njenog partnera.

- Ne, jer sam prošla sa Lunom sve. Tu sam kao nemi posmatrač, to su neke faze koje čovek treba da iskusi, to mora sam da prođe - kazala je Anabela.

Već neko vreme nastupa sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem.

- Zanimljivo je ljudima, jer je to pravi, originalni sastav. Mi smo sazreli jako, zahvaljujući našoj deci. To je dobilo taj finalni momenat dobar - istakla je ona za "Premijeru, vikend specijal".