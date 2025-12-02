"ZARADIM ZA SVE KOLEGE HONORARE..." Isplivale šok tvrdnje, otkriveno šta se dešava na romski svadbama sa bakšišima
Pevač Nikola Ajdinović je među najtraženijim pevačima na romskim svadbama, a sada je šokirao priznanjem da njegove kolege kradu bakšiš koji dobijaju od gostiju na slavljima na kojima pevaju.
- Uglavnom bude nas dosta pevača, ali moram da kažem da ja odradim većinski deo posla. Skoro celo veče prepevam. To je istina, dopala se nekima ili ne. Nije mi to teško, ja volim svirke i veselja, ali nije uvek lako - kaže pevač Nikola Ajdinović i dodao da se ponekad oseća iskorišćeno jer se dešava da praktično odradi posao za sve.
- Zaradim za sve kolege nekad honorare - dodaje kroz osmeh, ali jasno dajući do znanja da situacija nije uvek sjajna.
"Pevači kradu bakšiš"
- Bakšiš kradu kolege, ali to je sad već normalno. Glupo zvuči, ali koliko sam puta to doživeo - kaže Nikola, dodajući da ga takve situacije više ni ne iznenađuju, iako nisu prijatne.
Inače, kako otkriva izvor koji je bio čest gost na brojnim romskim veseljima, bakšiš koji pevači dobiju, odmah posle nastupa moraju da vrate domaćinu.
- Svi smo gledali one snimke sa brojnih romskih svadbi kada pevačima lepe novčanice na čelo, obasipaju ih novcem, bacaju na sve strane, a potom sve to snimaju kako bi se hvalili na društvenim mrežama. Ali, postoje romske svadbe na kojima se sav taj novac nakon završenog slavlja vraća domaćinu ili onome ko je dao novac. Ljudi obično misle da pevači na tim svadbama zarade pravo bogatstvo, ali to uopšte nije tako. Domaćin ih angažuje za slavlje, potom plati dogovoreni honorar, a sav novac koji dobiju od toga što im daju za njihove muzičke želje moraju da vrate. Naravno, ovo nije slučaj na svim svadbama, već na pojedinim, a to je javna tajna na estradnom nebu - otkriva izvor koji je do detalja upućen u ove glasine. Dešavalo se da dođe i do tuča na nekim veseljima.
