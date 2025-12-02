Slušaj vest

Pevač Nikola Ajdinović je među najtraženijim pevačima na romskim svadbama, a sada je šokirao priznanjem da njegove kolege kradu bakšiš koji dobijaju od gostiju na slavljima na kojima pevaju.

- Uglavnom bude nas dosta pevača, ali moram da kažem da ja odradim većinski deo posla. Skoro celo veče prepevam. To je istina, dopala se nekima ili ne. Nije mi to teško, ja volim svirke i veselja, ali nije uvek lako - kaže pevač Nikola Ajdinović i dodao da se ponekad oseća iskorišćeno jer se dešava da praktično odradi posao za sve.

- Zaradim za sve kolege nekad honorare - dodaje kroz osmeh, ali jasno dajući do znanja da situacija nije uvek sjajna.

1/5 Vidi galeriju Nikola Ajdinović se vraća na scenu Foto: Dejan Milićević, Printscreen/ZvezdeGranda, Printscreen/Zvezde Granda

"Pevači kradu bakšiš"

- Bakšiš kradu kolege, ali to je sad već normalno. Glupo zvuči, ali koliko sam puta to doživeo - kaže Nikola, dodajući da ga takve situacije više ni ne iznenađuju, iako nisu prijatne.

Inače, kako otkriva izvor koji je bio čest gost na brojnim romskim veseljima, bakšiš koji pevači dobiju, odmah posle nastupa moraju da vrate domaćinu.