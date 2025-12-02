Slušaj vest

Marinu Visković ne zanima duplo veći honorar kada je reč o nastupu za doček Nove godine. Pevačica je odlučila da ove godine Novu godinu dočeka onako kako ona želi, a ne kako to njen posao zahteva. I ako ima nekoliko ponuda da uđe radno u narednu godinu, Marina je reka - Ne!

- Moram priznati da sam odlučila da odmaram ovaj decembar, što ne znači da nisam spremila materijal i bila vredna što se tiče novih pesama. Danas me je baš zvao menadžer i kaže: "Ali zašto? Imamo Novu godinu, samo jedan dan, pa se ti vrati gde hoćeš". Ja mu kažem: "Ne želim, hoću sada ja, posle toliko godina, za tu Novu godinu da organizujem sebi kako sam zamislila" - istakla je Marina.

Marina Visković Foto: ATA images

- Želim i zaslužujem i smatram da ništa neće da promeni ta Nova godina. Nije sve ni u parama, bilo bi lepo, tačno je, da se te noći zaradi fino, ali želela sam da dam prioritet drugim stvarima - objasnila je u emisiji "Grand specijal".

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOVA PEVAČICA ODBILA DA RADI ZA NOVU GODINU! Otkrila pravi razlog: Zvao me je menadžer...
Marina Visković (3).jpg
Stars"ODAKLE JOJ PRAVO?!" Marina Visković snimila spot u CRKVI, pevačicu zbog BOGOHULJENJA razapeli na mrežama: Hitno se oglasili iz njenog tima: Platili smo...
Marina Visković (1).png
StarsTRENIRA PET PUTA NEDELJNO, PA JEDE TOPLE SENDVIČE Pevačica izgleda kao bomba, a njoj i tajanstvenom partneru sprema večeru koju retko ko jede (FOTO)
marina-viskovic.jpg
Stars"NEĆU DA VADIM SILIKONE, BRIGA ME DA LI ME MRZE ZBOG TOGA" Marina Visković odbrusila zlim jezicima: Zadovoljna sam svojim izgledom!
marinaviskovic-1.jpg