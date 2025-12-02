Slušaj vest

Marija Šerifović je pre dve godine sina dobila uz pomoć surogat majke, a za celokupan proces u Americi je morala da izdvoji između 160.000 - 193.000 dolara.

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka, rekla je Nada Obrić za Informer.

I Marija Šerifović je u svojoj ispovesti govorila o surogat majki i celokupnom procesu.

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

Procedura kroz koju je Marija Šerifović prošla:

20.000 - 30.000 dolara - Dospeva na početku procesa

Agencije obavljaju ovu uslugu za parove koji nemaju stručnost ili vremena da sami obavljaju svakodnevne zadatke. Ali usluge agencije dolaze sa visokom cenom.

Surogat uparivanje

12.000 – 20.000 dolara - Dospeva kada zatražite surogat

Surogat uparivanje vrši profesionalni regruter sa pristupom mreži izvora.

8.000 – 10.000 dolara - Dospeva iz dva dela: Po sastavljanju ugovora i u trećem tromesečju

U tipičnom budžetu postoje dve glavne pravne usluge: Prva je izrada i izvršenje ugovora. Drugi je redosled pre rođenja ili posle rođenja. Oba su obavezna po zakonu u većini država.

Kompenzacija za surogat

55.000 – 75.000 dolara - Uplaćuje se u potpunosti po potpisivanju ugovora o surogat majčinstvu

Tipičan surogat u Sjedinjenim Državama zarađuje od 35.000 do 45.000 dolara u mesečnoj plati. Takođe joj se plaća još 5.000 do 10.000 dolara u raznim beneficijama. Surogati sa jedinstvenim ili poželjnim kvalifikacijama mogu biti plaćeni znatno više.

Na primer, surogat sa prijateljskim zdravstvenim osiguranjem može zaraditi dodatnih 5.000 dolara osnovne plate. Iskusni surogati, koji su uspešno završili prethodni put surogat majčinstva, mogu da dodaju još 10.000 dolara na njenu platu. Surogati u nekim geografskim oblastima takođe mogu tražiti veću nadoknadu. Ova velika uplata je uravnotežena sa manjim brojem malih plaćanja tokom same trudnoće.

Naknade klinike/IVF i transfer embriona

25.000 – 35.000 dolara - Dospeva prilikom zakazivanja donacija ili IVF ciklusa

"Sveži" ciklus IVF koristi jajne ćelije dobijene direktno od donatora jajnih ćelija (bilo predviđene majke ili donatora treće strane). Sama IVF može koštati do 25.000 dolara, ali lekovi, PGS analiza, transfer embriona i drugi manji troškovi će dodatno povećati cenu. Plaćanja klinike se vrše kada roditelji počnu da rade sa svojom klinikom. Ova naknada plaća donaciju jajnih ćelija, ciklus vantelesne oplodnje i najmanje jedan transfer embriona. Ove procedure bi se mogle desiti odmah nakon provizije. Ponekad roditelji mogu usporiti tempo svojih troškova tako što će ovaj proces razbiti na više koraka u razmaku nekoliko nedelja (ili meseci).

Prenatalna nega i nadzor

5.000 - 10.000 dolara - Plaća se mesečno tokom cele trudnoće

Čim bHCG test potvrdi da je surogat trudna, ona će početi da dobija prenatalnu negu. To će uključivati rutinske posete kancelariji njenom akušeru, mesečne ultrazvučne preglede, razne vitamine i hormonske suplemente i provere koordinatora putovanja vaše agencije. Takođe će početi da prima mesečnu stipendiju, kao i druge beneficije. Plaćanje za prenatalnu negu počinje kada se potvrdi da je surogat trudna (što se dešava oko 3 do 4 nedelje nakon transfera embriona). U zavisnosti od prema sporazumu, zdravstveno osiguranje surogata sada može početi da plaćaju predviđeni roditelji.

Porođaj i povezani troškovi

5.000 - 10.000 dolara - Plaća se osiguranjem ili na licu mesta

Troškove porođaja i sve komplikacije treba da pokrije zdravstveno osiguranje surogata. Cena porođaja zavisiće od nekoliko faktora, pre svega od toga da li će surogat zahtevati vaginalni ili carski rez.

Birokratija i povratak kući

2.000 – 3.000 dolara - Plaća se iz džepa dok se usluge pružaju

Međunarodni roditelji moraju utvrditi državljanstvo bebe i dobiti pasoš za povratak kući. Proces traje od 3 ili 4 nedelje. DNK testovi su uobičajeni za međunarodne porodice i mogu koštati do 1.000 dolara po testu u SAD. Roditelji iz inostranstva treba da očekuju DNK testove, takse za prijavu, prevode i notarske takse, kao i dodatne putne troškove za posetu od 4 nedelje. Surogat će takođe morati da potpiše dodatne papire, a povremeno će se pojaviti lično u ambasadi roditelja. Surogat obično nastavlja da prima svoje mesečne naknade nakon porođaja kako bi pokrio troškove tokom njenog oporavka.

Programi u inostranstvu mogu uključivati dodatne naknade za pomoć bebinom povratku kući sa roditeljima. Najveći je često DNK test, koji može biti 800 USD ili više. Ako je za proces legalizacije potreban sudski nalog, roditelji mogu očekivati da plate pravne troškove direktno lokalnom advokatu. Dobro vođen paket za vantelesnu oplodnju i surogat majčinstvo će budžetirati za skoro sve: surogat nadoknadu, donaciju jajnih ćelija i sperme, procedure IVF-a, prenatalnu negu i porođaj.

Renomirani programi će takođe uključivati pravnu pomoć za bezbedno dovođenje bebe kući. Naknade za program obično NE uključuju donatore jajnih ćelija, smeštaj u hotelu, avionske karte, pravne procese specifične za zemlju ili vanrednu medicinsku negu za bebu ili surogat. Međutim, renomirani agent će raditi sa vama na izradi kompletnog budžeta koji uključuje sve ove nestandardne troškove surogat majčinstva pre potpisivanja bilo kakvog sporazuma, zaključuju iz agencije.

