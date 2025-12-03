Slušaj vest

Poslednjih nekoliko nedelja na društvenoj mreži Tiktok zavladao je novi bizarni trend u kome mahom mlađe osobe zovu svoje prijatelje na krštenje, i to ni više ni manje nego svojih kućnih ljubimaca, kučića i mačića.

Ovaj čin svetogrđa izazvao je opštu histeriju, a jedna od onih koja je podlegla trendu je i Sandra Afrika. Pevačica je nazvala svoju prijateljicu i rekla joj da planira da krsti svog psa i da želi da ona bude kuma, zbog čega je ona ostala u čudu.

- Sad se pakujem i idem na put, ali sam zaboravila juče da ti kažem, planiram 10. decembra da krstim Afrija - rekla je Sandra, nakon čega je usledio tajac.

- Šta da radiš, bre? Je l' to može, majke ti? Gde se to radi? - bila je u šoku drugarica.

- Pa može - odgovorila je Sandra.

Afrika je zbog napada smeha morala da prekine poziv, pa ju je potom nazvala opet i uverila ju je da postoji crkva u Vinči u kojoj je moguće krstiti ljubimce i da se o svemu dogovorila sa sveštenikom.

- Ima crkva kod mene u Vinči. Zvala sam popa - nastavila je pevačica.

- Je l' ti mene sad zaje*avaš? Pa ti, bre, nisi normalna! Dobro, ne razumem ja to, ali... Gospode Bože, čekaj da se prekrstim - čudila se prijateljica.

- Ja sam mislila da ti budeš kuma - rekla je ona.

- Hoću ja, ljubavi - pristala je drugarica.

Sandra se tu nije zaustavila, pa je drugaricu ponovo šokirala novom idejom.

- Ja sam mislila da ga krstim i posle da napravim čitavu žurku. Tebe bih pozvala da budeš kuma i da krstimo Afrija. Prvo ćemo njega, onda ćemo i dete. Sve sam našla, ima crkva tamo u Vinči kod mene i pop koji to radi, i kučiće i mačke... Pozvaću 30-40 ljudi, neću puno. Mislila sam i Vesnu Zmijanac da pozovem da peva - ispričala je folkerka.

- Ti nisi normalna, šlogiraću se. Valjda prvo treba da krstimo Afrija. Da mi je to neko pričao, ja to ne bi verovala. Poslednji put te pitam. Je l' ti mene sad zaje*avaš?" Alo, ludaku - dodala je pevačicina drugarica.

- A znala sam da ćeš ti da pristaneš - na kraju videa je rekla Afrika, ne prestajući da se smeje.

Očekivano, Sandrin video izazvao je buru na društvenim mrežama, a komentari su bili mahom negativni.

- Sveta tajna krštenja. Koliko nemamo vere da se šalimo s takvim stvarima, samo da bi bili na neki način zanimljivi! Da je bar malo pametna, ovako nešto nikad ne bi rekla! Ovo je bogohuljenje! Ovo nije smešno! Sa ovakvim stvarima se ne treba sprdati! Koliko je izgubljena vera u narodu! Nikome više ništa nije nenormalno. Ovo jeste sve fora, ali brate mili?! - samo su neki od komentara na Tiktoku.

Kontaktirali smo sa ocem Jovanom iz manastira Svetih apostola Petra i Pavla, kako bismo čuli stav naše crkve po ovom pitanju.

Monah zatečen

- Oprosti joj, Gospode, ne zna šta čini! Kad bi dotična osoba znala koliki greh čini time što obezvređuje Svetu tajnu krštenja, nikad to ne bi uradila. Tu nema blagoslova Božjeg. Ovo su strašne stvari, bogohuljenje, i za ove reči se može ići na crkveni sud i mogu se snositi ozbiljne kanonske posledice, ako je osoba krštena i pripada pravoslavnoj veri. Moj očinski savet je da se s gorkim suzama pokaje za ove svoje reči, koje samo nečastivi može da usadi u glavu, i da ode kod tog brata sveštenika kog spominje i da mu se izvini. Zatekli ste me, ovo je nečuveno. Gospode, pomiluj - rekao nam je šokirani monah.

Pozvali smo i pevačicu za komentar, ali nam se nije javljala na pozive.

