Slušaj vest

Dalila Dragojević nakon rijalitija i voditeljske karijere, zaljubila se u muškarca koji živi u Americi pa je zbog velike ljubavi ostavila sve u Srbiji, spakovala kofere i otišla u daleku zemlju.

Sada, nakon nekog vremena progovorila je o svom životu u Americi, pa kako kaže osim što se sređuje kad treba da uključi lajv, dan provodi uglavnom u pidžami

- Do nekog doba se vučem u pidžami i bademantilu. I onda se sređujem za lajv, pa izađem iz pidžame. Ljudi, desilo mi se da sam popila antibiotik a pre toga pojela samo bananu i povraćala sam četiri puta za redom", pričala je ona i nastavila šta će raditi tokom dana, pa otkrila da joj je stan u haosu i da mora da čisti.

Mora kod doktora

Ona je otkrila i da jedva čeka da se vrati kako bi posetila estetskog hirurga.

"Jedva čekam da se dočepam Srbije, da idem kod svojih doktora. Na usnama mi je ostala kuglica biopolimera i ja je toliko vidim, odvratno je. Jedva čekam da dođem do Beograda i sve to sredim povadim, ali mladost ludost".

Dalila je pričala o ljudima koji žive u SAD, te je istakla šta joj se najviše dopada.

"Ovde sam naučila da ljudi koji zaista imaju novac nikada to ne prikazuju i nisu ljudi koji pate od markirane odeće i brenda. Nego žive život, oblače se apa drapa, kao da nemaju i ja to mnogo poštujem. Ja sad da izađem ovako niko ne bi rekao da sam luda u pidžami".

1/7 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Instagram, Printscreen Instagram

Postala asocijalna

Ipak, priznaje da je bez prijatelja i da je postala asocijalna.

"Ja sam ovde postala asocijalna, društvo nemam. Našla sam jednu drugaricu od Markovog druga devojka, ali ovde ljudi nemaju vremena da se druže, a ja nisam neko ko će da trči da se druži. Kad se Marko vrati sa posla ja ga njega obasipam informacijama i njemu ne bude dobro. Ali ja sam u rekla da je on moja jedina drugarica ovde i da mora da sluša", govorila je Dragojevićka.