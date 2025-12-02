Slušaj vest

Dea Đurđević pokazala je svoje ožiljke, koji su joj ostali nakon stravične saobraćajne nesreće pre 6 godina, koja se desila u Beogradu, kada je u ranim jutarnjim išla na posao.

Uz mnogo napora, doktori su uspeli da joj spasu ovaj deo tela, a voditeljku ova situacija nije poremetila već je iz ove nesreće izašla kao pobednik. Dea nije isticala svoje ožiljke do sada, međutim, na jednom seminaru na kome je bila predavač voditeljka je pokazala kako sada izgleda njena ruka, deo tela koji je najviše nastradao.

Dea Đurđević je prošla težak put do oporavka ruke, a imala je čak 22. operacije i nakon tri godine je tek uspela da pomera šaku. Danas javno govori o tome koliko je bitno da se vodi računa u saobraćaju.

Dea Đurđević na odmoru Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

