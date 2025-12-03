Slušaj vest

Jelena Karleuša je prethodnog vikenda održala spektakularni nastup u Frankfurtu, a naš paparaco uslikao ju je na beogradskom aerodromu.

Foto: Kurir Paparazzo

Iako je bila jako umorna i gotovo da nije spavala posle nastupa, sudeći po stajlingu u kojem smo je zatekli, to joj nimalo nije palo teško. Muzička zvezda izgledala je sveže i tip-top sređena, pa je tako na sebi ponela autfit u neutralnim tonovima, u kojima je dominirala čuvena "birkin" tašna brenda "Ermes", čija je cena "tričavih" 20.000 evra. Uz nju je ponela bež kombinezon, "žakmus" perjanu jaknu od 1.290 evra, "kartije" naočare od 1.300 evra i "ag" čizmice od 200 evra.

Karleušu je na aerodromu dočekao njen brat Marko, sin Jelenine tetke Danijele, koji joj je odmah uzeo kofer, pa su se uputili ka automobilu. Pevačica je bila raspoložena i zastala je da se slika s fanovima koji su odmah pritrčali u susret čim su je videli na izlazu sa aerodroma.

Podsetimo, Jelena je komentarisala i neke od svojih kolega koji su zadržani na aerodromu, pa čak i privođeni zbog radnih dozvola.

1/4 Vidi galeriju JK na aerodromu Foto: Kurir Paparazzo

- Naš posao mora da se podigne na jedan viši nivo, mi ne treba da budemo nekakve "pevaljke" koje idu na crno da zarađuju, i to nismo, mi smo zapravo velike zvezde. Decenijama pevači idu po regionu i po Evropi, pevaju na crno, ne plaćaju porez i onda dožive nekakav šok kad se desi ovo što se desi. Smatram da pevačice koje žele da budu zvezde, a onda idu po svadbama na kojim im svakakvi likovi lepe novčanice na znojava tela, po dekolteu, kad im bacaju novac da se one sagnu da uzmu... To ne rade zvezde. Ne možeš da glumiš zvezdu i pevaš na koncertima, a sutradan pevaš u nekoj rupi u Gelzenkirhenu strepeći da policija ne upadne i uhapsi te kao "rumunsku šanerku", ili da pevaš koncerte i glumiš zvezdu, a da pružiš ruku za 20 evra. Ja takvoj estradi ne pripadam - zaključila je Karleuša.

Foto: Kurir Paparazzo

Kurir.rs

