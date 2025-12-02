- Ne podržavam ovo što je Lukas uradio i da je pogrešio jer nije znao ko sedi za stolom. A sa druge strane, sa političke priče ovog, ne mogu da kažem gospodina, jer on to nije, i ove podele ljudi koje radi i izazivanje sa govorom mržnje straha, upiranjem prstom kod nekog, dok istog tog gospodina predmetnog koji je sedeo sa Lukasom zoveš za usluge i tako dalje. Mile, pusti bre tu priču više. Koji si ti predsednik svih predsednika? Ima li ta funkcija uopšte? Ti si, druže, predsednik još uvek, mada ja mislim da nisi predsednik SNSD-a. To što si umislio da ćeš biti predsednik Srbije, to okači mačku o rep. Prvo, ne možeš ti da se šaltaš iz zemlje u zemlju i da misliš da će neko da te podrži. Pa nije srpski narod lud da mu ti praviš svađe non-stop sa komšijama. Nije srpski narod lud da ga ti non-stop deliš. Nisi ti taj koji može Srbijom da vlada. Pod dva, ovo što si rekao za Sarajevo i Sarajlije sram da te bude. Toliko vređaš taj narod a do juče si bio čan Predsedništva Bosne i Hercegovine. Samo da te ja podsetim ako si zaboravio, pa si sve vreme bio i sedeo u Sarajevu. Da li si tada jeo pite? Jesi li jeo burek? Jel ima u Banjaluci burek? Jel ima pita u Banjaluci? Jel ima sarajevskog bureka u Banjaluci? Mi ga u Beogradu volimo, u čemu je problem?! Ti imaš problem u glavi što vidiš da gubiš vlast. Vidiš da niko više neće da ide s tobom, moraš da kradeš na izborima da bi došao na vlast i sve ćeš da uradiš pa i da pokušaš da izazoveš ratne sukobe u Bosni i Hercegovini samo da bi ostao ti na vlasti. Ali nije niko više lud da veruje takvom čoveku kao što si ti. Tako da, ja mislim da će na sledećim izborima konačno, ti sad već nemaš, nikakve ingirencije i svi koji te slušaju zato što su podmićeni ili moraju. Ti nemaš više nikakve ingirencije i samo ti nemoj da se foliraš i da misliš da si bitan. Isto tako, moram da ti kažem da nemaš pravo ni na raznorazna policijska obezbeđenja koja praktikuješ, nemaš pravo da koristiš državne resurse, nemaš pravo ništa od toga. I moram da te pitam ko je bio na vlasti zadnjih skoro 30 godina u Bosni i Hercegovini? Jesi li ti bio? Pa što nisi uhapsio tog Nasera Orića, ako je nešto kriv, nego si šurovao s njim. Nastaviću dalje ne budeš li povukao i izvinio se za ono što si rekao - rekao je Saša Mirković.