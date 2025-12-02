"KOJA JOVANA?" Sale Tropiko ŠOKIRAO odgovorom na pitanje da li će mu bivša žena doći na koncert
Tropiko bend danas je održao press konferenciju povodom beogradskog koncerta koji je zakazan 29. decembra u MTS dvorani, na kojoj je predstavio novu pesmu i spot pod nazivom "Libero".
Na veliko oduševljenje mnogih, popularni pop sastav ponovo će prirediti spektakl u Beogradu, koji će ovog puta biti intimniji i emotivniji od pretkodnog u koji su imali Kombank areni.
U intervjuu za medije pevač Aleksandar Cvetković - Sale Tropiko, otkrio je detalje nove pesme i predstojećeg koncerta, a dotakao se bivše supruge Jovane Pajić, kolega, kako živi od autorskih prava i da li mu je to dovoljno za život.
- Priča se mnogo o gostima, još se nismo izdogovarali, stvarno ne znam da kažem sada imena - rekao je on, a na pitanje novinara da li je na spisku i Jovana Pajić, on se okrenuo i pitao:
- Koja Jovana? - zastao je na sekund, a onda se nasmejao.
- Možda će biti i u publici, ma može da bude svašta, ne znam još ništa - rekao je on.
On je takođe pričao i o autorskim pravima i da li može od toga da se živi, a o čemu je još govorio pevač poslušajte u videu ispod
Kurir.rs