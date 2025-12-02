Slušaj vest

Tropiko bend danas je održao press konferenciju povodom beogradskog koncerta koji je zakazan 29. decembra u MTS dvorani, na kojoj je predstavio novu pesmu i spot pod nazivom "Libero".

Na veliko oduševljenje mnogih, popularni pop sastav ponovo će prirediti spektakl u Beogradu, koji će ovog puta biti intimniji i emotivniji od pretkodnog u koji su imali Kombank areni.

U intervjuu za medije pevač Aleksandar Cvetković - Sale Tropiko, otkrio je detalje nove pesme i predstojećeg koncerta, a dotakao se bivše supruge Jovane Pajić, kolega, kako živi od autorskih prava i da li mu je to dovoljno za život.

- Priča se mnogo o gostima, još se nismo izdogovarali, stvarno ne znam da kažem sada imena - rekao je on, a na pitanje novinara da li je na spisku i Jovana Pajić, on se okrenuo i pitao:

- Koja Jovana? - zastao je na sekund, a onda se nasmejao.

- Možda će biti i u publici, ma može da bude svašta, ne znam još ništa - rekao je on.

On je takođe pričao i o autorskim pravima i da li može od toga da se živi, a o čemu je još govorio pevač poslušajte u videu ispod

Sale Tropiko intervju Izvor: Kurir televizija