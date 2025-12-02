"IMAO SAM TROJKU, KATARINA ZNA ZA KOG SE UDALA" Darko Lazić progovorio o intimnim odnosima: Jedna pre nastupa, druga posle, a nekad...
Darko Lazić uživa u braku sa Katarinom, sa kojom ima ćerku Srnu, a pre nje je bio u bračnoj zajednici sa pevačicom Anom Sević s kojom ima ćerku, a bio je i u vanbračnoj zajednici s Marinom Gagić, s kojom ima sina.
Za pevača su se lepile mnoge devojke, a on ističe da ne zna tačan broj žena sa kojima je bio dok nije uplovio u bračne vode.
Lazić je u podkastu kod Bokija 13 priznao da je nekada znao da za jedan nastup bude sa dve devojke.
Na Bokijevo pitanje kako se to organizuje i gde budu oni, Darko je odgovorio:
- Jedna bude pre nastupa, jedna posle. Nekad i dve posle. Nađemo se nekako - istakao je Darko Lazić.
Darko Lazić ističe da nije tip muškarca koji voli da vara, pa nikada devojku sa kojom je bio u ozbiljnoj vezi nije prevario. Ipak, dok je bio sam, radio je svašta.
- Imao sam trojku. Mislim da je to svaki muškarac prošao koji se bavi ovim poslom i koji je malo temperamentan - izjavio je Darko Lazić uz konstataciju da Katarina zna za koga se udala i da njoj ovaj podatak sigurno neće biti šokantan.
Bio sa više od 300 žena
Darko Lazić ranije je tvrdio da ima i spisak imena žena sa kojima je proveo noć i da ih je preko 300.
- 358! Imam spisak kod kuće. To mi je zanimljivo bilo, ali 2011. godine sam prestao da pišem. Mogu da ti slikam i da ti pošaljem spisak. Ima nekih za koje ne treba da se zna - rekao je Darko Lazić jednom prilikom.
Kurir.rs