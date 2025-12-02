Slušaj vest

Darko Lazić uživa u braku sa Katarinom, sa kojom ima ćerku Srnu, a pre nje je bio u bračnoj zajednici sa pevačicom Anom Sević s kojom ima ćerku, a bio je i u vanbračnoj zajednici s Marinom Gagić, s kojom ima sina.

Za pevača su se lepile mnoge devojke, a on ističe da ne zna tačan broj žena sa kojima je bio dok nije uplovio u bračne vode.

Lazić je u podkastu kod Bokija 13 priznao da je nekada znao da za jedan nastup bude sa dve devojke.

Na Bokijevo pitanje kako se to organizuje i gde budu oni, Darko je odgovorio:

- Jedna bude pre nastupa, jedna posle. Nekad i dve posle. Nađemo se nekako - istakao je Darko Lazić.

1/11 Vidi galeriju Darko Lazić i njegove žene Foto: Printscreen, ATA images, Petar Aleksić, Printscreen Instagram

Darko Lazić ističe da nije tip muškarca koji voli da vara, pa nikada devojku sa kojom je bio u ozbiljnoj vezi nije prevario. Ipak, dok je bio sam, radio je svašta.

- Imao sam trojku. Mislim da je to svaki muškarac prošao koji se bavi ovim poslom i koji je malo temperamentan - izjavio je Darko Lazić uz konstataciju da Katarina zna za koga se udala i da njoj ovaj podatak sigurno neće biti šokantan.

Bio sa više od 300 žena

Darko Lazić ranije je tvrdio da ima i spisak imena žena sa kojima je proveo noć i da ih je preko 300.

- 358! Imam spisak kod kuće. To mi je zanimljivo bilo, ali 2011. godine sam prestao da pišem. Mogu da ti slikam i da ti pošaljem spisak. Ima nekih za koje ne treba da se zna - rekao je Darko Lazić jednom prilikom.