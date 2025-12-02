Slušaj vest

Mnoge pevačice osim pevanja bave se i drugim poslovima, a ono što gotovo svaka pevačica radi ako ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama su reklame za raznorazne proizvode.

I dok mnoge ćute o tome koliko zarade mimo pevanja i ne dogovaraju ovakva angažovanja pisanim putem već samo preko poziva ili uživo, Teodora Džehverović, je jednom prilikom otkrila svoju cenu kada ju je jedan od korisnika mreža pitao da li radi reklame

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav - napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Teodora je ranije rekla da je imala stresne situacije, a da joj se sve odrazilo na telo.

Milica Pavlović uzme 25 hiljada, Džejla do 10

Ona nije jedina javna ličnost, pevačica koja naplaćuje reklamiranje proizvoda putem društvenih mreža, pa kako smo nedavno pisali, javne ličnosti od ovog angažovanja mogu da zarade vrtoglave cifre.

Mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica ima saradnju sa parfimerijama i bjuti brendovima i to joj donosi između 5.000 i 15.000 evra po kampanji.

Cena Milice Pavlović za jednu kampanju varira između 8.000 i 25.000 evra.

Za jednu reklamu na mrežama Džejla Ramović uzme i do 10.000 evra.