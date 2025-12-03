Slušaj vest

Emisija "Svadba od milion evra" postala je kultna kako za gledaoce, koji se šokiraju glamurom i novcem određenih domaćina, tako i učesnika koji se gotovo takmiče u tome čije će veselje biti skuplje. Voditelj emisije Uroš Božić govorio je za Kurir i otkrio sve detalje o romskim veseljima i anegdote koje je za sve ovo vreme prikupio dok ih je snimao širom Evrope.

- Emisija se emituje već tri godine, a nismo očekivali da će to tako dugo da traje. Mislili smo da ćemo samo napraviti nekoliko emisija, međutim, to je postao naš rijaliti.

Sada se imućne romske porodice nadmeću i same prijavljuju za njegovu emisiju, ali ne krije da je na početku bilo veoma teško:

- Na početku to nije bilo lako, zato što je teško ući među Rome ako nisi Rom, što ja nisam. Oni imaju svoj krug kog se drže. Morali su da me upoznaju, u početku su mislili da nemam dobre namere, ali u međuvremenu su me upoznali, pustili u taj svoj krug i stvarno zavoleli. Sada me gledaju kao svog, kažu mi da sam njihov kralj. Sada me i sami zovu. Zbog ove emisije su i počeli da se takmiče ko će imati najbolje i najjače veselje, o kome će se najviše pričati i ko će biti najviralniji na društvenim mrežama. Zbog toga spremaju i pokazuju satove, pare, zlato, sve, samo da bi se što bolje pokazali. Gde god da odem, Romi mi otvaraju vrata i pokazuju kuće - rekao je on i dodao da se u nekim momentima ipak plašio za svoju bezbednost.

- Iskreno, da. Bilo je trenutaka kada sam se baš plašio, jer ima više vrsta Roma. Ja obično radim sa dve, tri vrste, a kada dođem kod drugih, tako su pravila drugačija, oni su poprilično čudni, strogi. Skoro sam baš išao u Šutku, to je jedina romska opština na svetu gde je romski jezik službeni, romsko carstvo. Tamo ima dosta nacija i različitih veroispovesti, baš mi je bilo zeznuto, iskreno. Osetiš vrstu straha jer ne znaš kako ćeš biti dočekan. Međutim, super su me dočakali, ali imao sam i loša iskustva, ne mogu da lažem, bilo je neprijatnosti.

S obzirom da je često okružen Romima, upitali smo ga da li mu prija što ga smatraju za "nekog svog".

- Dobronamerni su i ja sam ih u međuvramenu stvarno zavoleo, a i ja sam imao neku vrstu predrasuda. Sada nemam i nije me sramota da radim romska veselja, iako vidim da neke pevače jeste, a znaju da im uzmu pare, toga ih nije sramota. Na kraju dana, smatram da smo svi mi ljudi - bio je iskren Uroš, pa dodao:

- Sa mnogima sam ostao u kontaktu i nakon snimanja. Mislim da je najbolje veselje koje sam ikada radio na obali mora u Crnoj Gori. Tu su bili Lepa Brena, Sloba Radanović, ma cela estrada je bila tu. Zakupljen je ceo hotel i ta obala samo za veselje. Sa tim domaćinom, gazda Mecke se zove, koji je i postao poznat zbog emisije, ostao sam u prijateljskim odnosima i viđamo se i privatno. To su jako imaćni i poslovni ljudi.

Njegova emisija poznata je po nadmetanju u novčanom smislu, te nam je otkrio čime se najčešće bave Romi koji imaju toliko novca da sebi priušte glamurozne kuće i veselja za nekoliko hiljada ljudi.

- Stalno ih pitam odakle im pare, mene to stvarno zanima. U većini slučajeva mi kažu da u inostranstvu imaju firme za održavanje čistoće, uglavnom zgrada i ljude koji rade za njih, to je verovatno nekima ispod časti. Pored toga, mnogi pominju neku bolnicu u Beču gde radi 90% Roma koji žive tamo, nisam razumeo šta, ali mislim da je opet čišćenje u pitanju. I dalje mi je neverovatno da tako uštede toliko para, tako da i dalje nisam istražio to do kraja. Ono što sam shvatio je da oni mnogo rade i da sve daju na veselja i kuće u Srbiji, ne tamo gde žive, već ovde u Srbiji, gde dođu na 15 dana godišnje. To su velike gastarbajterske kuće sa lavovima i tigrovima, "versaće" kuće i tako dalje. One služe samo da skupljaju prašinu, tu se boravi samo leti i to dve nedelje najviše. Zato ne dobijamo realnu sliku o tome koliko novca oni imaju. Oni ceo život štede za ta veselja, pogotovo svadbe.

Božić nam je potom otkrio koji su to tradicionalni običaji koji se moraju ispoštovati na svakoj romskoj svadbi.

- Jako je važno da mlada mora da bude nevina, ako nije, istog trenutka se veselje stopira i sve se završava, imao sam tu situaciju jednom. Doživeo sam i da je prijatelj platio mladu čak 150.000 evra. Često se mladenci i ne poznaju, već se uzimaju jer su se roditelji tako dogovorili. Znam da je nekada tako bilo i kod nas, ali ja iskreno ne vidim neke sličnosti u našim i njihovim običajima, kao i u veseljima generalno, iako smo i mi poznati kao veseljaci. Oni su posebni po tome.

Zanimalo nas je kako pevači reaguju na njihove različitosti.

- Oni su navikli, jer je to isti krug izvođača. Uglavnom su najzastupljeniji Jana, Đani, Emir Habibović, Nikola Ajdinović, Barbike, Kazanova... Pričao sam sa njima, i dogodilo im se na primer da su pevali na skupom, gala veselju, ali kada je došlo vreme da se plati, gazda se pokupio i nestao i svi su ostali bez para.

Kako voditelj i sam kaže, ima svačega. Dešava se, kako je istakao, i da se pripuca od sreće, ali i posvađa, pa se svatovi pobiju i prekinu svadbu.

- Kako ne. Radio sam svadbu u Nemačkoj. Prijatelji su se baš oko novca posvađali i u jednom trenutku je krenula tuča. To je bilo strašno, svi su se razbežali, međutim, ja sam ostao i želeo da vidim šta će se desiti na kraju i gde je zapelo. Bilo je strašno, mlada je plakala, mladoženja je bio ljut i tužan, svađao se sa roditeljima zašto se to desilo.

Božić je na kraju otkrio koliko su na romskim svadbama prisutni alkohol i psihoaktivne supstance.

- Alkohol je tu definitivno svakom veselju, a što se tiče nedozvoljenih supstanci... Nisam lično video, ali mi je jedan poznati pevač rekao da je pesma "Belo" nastalo upravo na jednom veselju. Kokain je bio poslužen svakom ponaosob na stolu i svako ko je želeo, mogao je da se posluži. Tako su nastali stihovi "belo, belo, oko mene sve".