JOVANA PAJIĆ SE OBRATILA SINU MARIJE ŠERIFOVIĆ! Evo koje mu je reči uputila, sada je apsolutno sve jasno
Pevačica Marija Šerifović pre dve godine je dobila sina kojem je dala ime Mario, a njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić obratila se njenom nasledniku putem Instagrama.
Naime, Jovana je objavila snimak sa njihovog letovanja, sa plaže, kako se grle, a uz to je napisala:
"Srećan ti rođendan, mali moj posebni dečače", poručila je pevačica, te je sada zaista jasno da ga pevačica voli kao svoje dete.
Ona je prošle godine takođe čestitala malom Mariu rođendan emotivnom porukom.
- Koliko je dalek bio ovaj dan... A pogledaj nas sad! Najsrećniji mi bio, posebni dečače (srećan i tebi majka) - napisala je Jovana tada.
"Slavimo tvoj životić"
Inače, Marija je čestitala svom nasledniku rođendan na Instagramu i istakla koliko joj je on promenio život.
Pogledajte dodatni snimak: