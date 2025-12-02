Slušaj vest

U javnost je dospela fotografija i snimak na kom se nalazi popularni pevač Aca Lukas u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg bošnjačkog ratnog komandanta u rejonu Srebrenice kojeg Srbija potražuje zbog optužbi za ratne zločine nad Srbima, i pevača Šerifa Konjevića.

O ovoj temi je u emisiji "Puls Srbije" govorila novinarka hronike Jelena Spasić:

- Fotografija koja se juče pojavila izazvala je pravu eksploziju na društvenim mrežama, a potom se prenela i u medije jer je svakako tema koja interesuje javnost. Razvoj i nastavak svega ćemo videti. Juče su se skoro svi akteri oglasili, uključujući i Olimpijski centar Jahorina, na kom je Aca Lukas trebalo da nastupa za predstojećiski opening. Ono što mogu da kažem jeste da je to po meni bio malo nepromišljen potez. Složićemo se svi da muzika ne poznaje granice i to je uredu - slušaju svi različitu muziku. Ali, mislim da je ovaj potez pevača bio malo nepromišljen.

Folker Aca Lukas oglasio se nakon što je objavljena fotografiju i snimak na kom se nalazi on u društvu Nasera Orića. Lukas tvrdi da nije znao ko je Naser Orić, dodao je da su se te večeri smenjivali razni ljudi koji su se sa njim slikali:

- Moguće je i da nije znao sa kim sedi u društvu, ali to niko ne bi znao i ne bi se izazvala ovakva reakcija javnosti da ta fotografija nije objavljena. Naser Orić je objavio fotografiju, ljudi su ogorčeni, ljuti, nezadovoljniji. Mislim da je odluka nepromišljena i da do toga nije moglo da dođe. Mislim da će se rasplet tog događaja i onoga što je izazvala ta fotografija, videti tek u narednim danima.

Osvanula slika iz kafane

U ovom trenutku nije poznato kada, gde i u kojim okolnostima je nastala fotografija na kojoj se vide Naser Orić, Aca Lukas, pevač Šerif Konjević i nepoznat muškarac u kafani. Nas stolu ispred njih su iće i piće.

Orić se nije oglasio na ovu temu, mada je ista slika sinoć objavljena na jednom instagram nalogu koji inače objavljuje fotografije iz njegovog privatnog života.

Šerif Konjević: To nije bilo u Sandžaku, već na drugom mestu

Šerif Konjević je za "Blic" rekao da se radilo o privatnoj zabavi, "rođendanu mog prijatelja".

- Ne znam šta bih vam odgovorio. Vi znate i Nasera Orića i Acu Lukasa i mene. Ja ne poznajem toliko likove kada nekome pevam, odkud ja znam. To nije bilo u Sandžaku, to je bilo verovatno na nekom drugom mestu. Nasera poznajem lično, zašto ne? Znate da ja puno ne razmišljam kome pevam, ko god voli da me sluša ja mu pevam. Svim dobronamernim ljudima. Ja sam imao fokus na Acu, njega poštujem i cenim. To je bila privatna žurka, rođendan mom prijatelju. Pojma nemam kome sam pevao i kome ću pevati. Nikome ne piše na čelu ko je i šta je i za koga radi - rekao je.

Orić okrivljen za masakre Srba kod Bratunca

Naser Orić je pred Haškim tribunalom bio optužen za zločine nad Srbima tokom rata u BiH. U prvostepenom postupku je bio osuđen na samo dve godine zatvora, što je širom Srbije ocenjeno kao skandalozno niska kazna.

Pušten je da se brani sa slobode tokom žalbenog postupka u kojem su na kraju protiv njega odbačene sve optužbe. I dalje je na slobodi, a Srbija ga potražuje zbog optužbi za ratne zločine nad Srbima.

Postoje svedočenja o monstruoznim zločinima nad Srbima tadašnjeg komandanta Armije BiH i snaga koje su bile pod njegovom kontrolom na teritoriji istočne Bosne.

Široj javnosti najpoznatiji su masakri na Petrovdan 1992. i Božić 1993. u selu Kravica, kraj Bratunca. Za ove zločine niko nije odgovarao.

