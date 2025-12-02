Slušaj vest

Poznati folk pevač Darko Lazić nedavno je gostovao u podkastu Bokija 13.

Darko je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.

- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan još u takmičenju "Zvezde Granda".

- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela.

- Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.

Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.

- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.

Siniša Kulić otkrio istinu o odnosu Miljane i Darka

Boki je odbio da poveruje u ovu priču, te je u programu nazvao Mariju Kulić, kako bi čuo njenu priču.

Međutim, na telefon se javio Miljanin otac, Siniša. On je otkrio da Mijana nikad nije bila u emotivnom odnosu sa Darkom.

- Miljana ga samo voli kao pevača - rekao je Siniša.

