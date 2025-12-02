Slušaj vest

Poznati folk pevač Darko Lazić nedavno je gostovao u podkastu Bokija 13.

Darko je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.

- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan još u takmičenju "Zvezde Granda".

Darko Lazić sa sinom na proslavi krštenja ćerke Foto: Boba Nikolić

- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela.

- Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.

Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.

- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.

Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Siniša Kulić otkrio istinu o odnosu Miljane i Darka

Boki je odbio da poveruje u ovu priču, te je u programu nazvao Mariju Kulić, kako bi čuo njenu priču.

Međutim, na telefon se javio Miljanin otac, Siniša. On je otkrio da Mijana nikad nije bila u emotivnom odnosu sa Darkom.

- Miljana ga samo voli kao pevača - rekao je Siniša.

Ne propustiteStarsMILJANA KULIĆ IZLAZI IZ ELITE 9! Isplivali detalji ugovora s Željkom Mitrovićem
45 copy.jpg
StarsOVAKO DANAS IZGLEDA OTAC MILJANE KULIĆ! Marija objavila Sinišinu najnoviju fotografiju: Zbog njega nastao haos u Eliti...
marija kulić miljana kulić
StarsBEBICA I TEODORA PREVARILI NACIJU? Otkriven tajni plan: Filip Đukić je bio njihova žrtva... Nenad znao za Delićkin prljav veš, a zbog JEDNE STVARI ĆUTAO
Nenad Macanović Bebica
RijalitiASMIN DURŽIĆ OSTAJE BEZ PREBIJENE PARE ZBG MILJANINOG INTIMNOG SNIMKA?! Kulićke rešile da mu zagorčaju život, za sve je kriv ovaj muškarac
miljana asmin.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP568 Izvor: kurir tv