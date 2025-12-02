DARKO LAZIĆ JAVNO OTKRIO DA LI JE IMAO NEŠTO S MILJANOM KULIĆ! Boki 13 odmah pozvao Mariju, a onda se javio Siniša i objasnio kako stoje stvari...
Poznati folk pevač Darko Lazić nedavno je gostovao u podkastu Bokija 13.
Darko je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.
- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan još u takmičenju "Zvezde Granda".
- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela.
- Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.
Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.
- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.
Siniša Kulić otkrio istinu o odnosu Miljane i Darka
Boki je odbio da poveruje u ovu priču, te je u programu nazvao Mariju Kulić, kako bi čuo njenu priču.
Međutim, na telefon se javio Miljanin otac, Siniša. On je otkrio da Mijana nikad nije bila u emotivnom odnosu sa Darkom.
- Miljana ga samo voli kao pevača - rekao je Siniša.
