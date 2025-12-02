Slušaj vest

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli živi kao sultan - kažu njegovi fanovi. Muzičar ima dve zvanične devojke, a što je još zanimljivije, one znaju jedna za drugu. Buba javno šeta sa obe, ali u različito vreme, pa je i njegovom okruženju to postalo normalno.

„Buba ima vezu koja datira još iz srednje škole, a pre izvesnog vremena započeo je ljubavnu romansu sa još jednom devojkom, a da prethodno nije raskinuo sa prvom. Očigledno je da među njegovim partnerkama postoji ljubomora kao što bi svakoj normalnoj ženi zasmetalo što njen muškarac ima odnose i sa drugom, ali one to njemu ne pokazuju. On redovno izlazi sa njima, ali nikad ne šeta obe istovremeno“, otkrio je izvor za Novu u septembru 2021. godine.

1/5 Vidi galeriju Muzičari su bili na meti kritika zbog ponašanja Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Nenad Kostić

Buba im udovoljava u svemu

Nedavno je izvor blizak reperu otkrio da obe izabranice žive kao grofice pored njega.

„Šta im fali? Pored njega obe lepo žive. Nose skupu garderobu, nakit, tašne i ništa im ne nedostaje. Koreli brine o njima i ne bi dozvolio da im nešto zafali. Lepo njemu, lepo njima. Ta priča je u početku ljudima bila čudna, ali sada se narod normalno nosi s tim. On je iskren prema njima i ne radi im ništa iza leđa, kao što 90 posto muškaraca ima žene i devojke, a kriju paralelnu vezu s nekim. Buba igra otvorenih karata i ne zavlači svoje devojke“, rekao je nedavno izvor za Novu.

Ove godine domaći mediji su ponovo brujali o ovoj temi kada je reper sa svojim devojkama uslikan na aerodromu. Naime, oni su zajedno išli na letovanje, a na društvenim mrežama su nakon ove fotografije usledili su urnebesni komentari.

Devojke veoma liče jedna na drugu

Pored letovanja, svi troje se zajedno pojavljuju i na privatnim veseljima kao gosti što je posebno iznenađenje, pisala je Srpska info.

Devojke Bube Korelija se zovu Jasemin i Petra i veoma liče – obe imaju crnu kosu i slične crte lica. Petra je glumila u njegovom spotu za pesmu ”Balenciaga”, a mnoge je šokirala činjenica da one znaju jedna za drugu iako su brojni mislili da mu je influenserka ljubavnica, ali muzičar je u jednom komentaru na TikToku napisao da nema ljubavnicu, već da su mu obe devojke.

1/5 Vidi galeriju Reperi su godinama u velikim problemima Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Dragana Udovičić

”Ja nemam ljubavnicu, nemam ženu. Imam dvije djevojke”, napisao je u jednom komentaru na TikToku.

Svojevremeno su obe na svojim mrežama objavila sliku sa dijamantskim prstenom, što bi trebalo da znači da ih je reper verio.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: