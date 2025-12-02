Slušaj vest

Muzički kompozitor i aranžer, Dragan Stojković Bosanac, danas, 2. decembra, proslavlja rođendan.

Bosanac puni 72. godine, a ovim povodom obratila mu se koleginica Šemsa Suljaković.

- Srećan 72. rođendan, Boške! Želim ti puno zdravlja, sreće i što više lepih trenutaka! Uživaj u svom danu! - napisala je u Fejsbuk objavi Šemsa Suljaković, a uz čestitku objavila je i njegovu fotografiju u svečanom odelu.

Dragan Stojković Bosanac Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Porodica Stojković trenutno prolazi kroz teške trenutke

Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, pevačica Aleksandra Stojković Džidža, izgubila je bebu.

Bosanac se juče pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda" i otkrio da njegova ćerka nije baš dobro.

Na pitanje o Džidžinoj trudnoći rekao je:

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo - izjavio je Bosanac sa tugom u glasu.

Kako se saznaje od izvora bliskog Aleksandri Stojković Džidži, pevačica je izgubila bebu, a navodi se da je imala spontani pobačaj.

Džidža prolazi kroz težak period i donela je odluku da se povodom ovoga neće oglašavati.

