BOSANCU JE OVO TREBALO DA BUDE NAJRADOSNIJI DAN, ALI NIJE! Porodična tuga zavladala za njegov rođendan, oglasila se i Šemsa Suljaković
Muzički kompozitor i aranžer, Dragan Stojković Bosanac, danas, 2. decembra, proslavlja rođendan.
Bosanac puni 72. godine, a ovim povodom obratila mu se koleginica Šemsa Suljaković.
- Srećan 72. rođendan, Boške! Želim ti puno zdravlja, sreće i što više lepih trenutaka! Uživaj u svom danu! - napisala je u Fejsbuk objavi Šemsa Suljaković, a uz čestitku objavila je i njegovu fotografiju u svečanom odelu.
Porodica Stojković trenutno prolazi kroz teške trenutke
Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, pevačica Aleksandra Stojković Džidža, izgubila je bebu.
Bosanac se juče pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda" i otkrio da njegova ćerka nije baš dobro.
Na pitanje o Džidžinoj trudnoći rekao je:
- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo - izjavio je Bosanac sa tugom u glasu.
Kako se saznaje od izvora bliskog Aleksandri Stojković Džidži, pevačica je izgubila bebu, a navodi se da je imala spontani pobačaj.
Džidža prolazi kroz težak period i donela je odluku da se povodom ovoga neće oglašavati.
