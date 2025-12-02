Slušaj vest

Fotografija starlete Tamare Bojanić, na kojoj pozira u krevetu samo u gaćicama, pojavila se na društvenim mrežama.

Nekadašnja teniserka, danas zarađuje plasiranjem golotinje na sajtu za odrasle. Tamara Bojanić je nedavno otkrila najbizarniji zahtev koji je dobila od klijenta, na kojoj mesečno zaradi oko 30.000 evra.

Foto: Printscreen/Instagram

Fotografije svog nagog tela prodaje za veliku lovu, a nekada na društvenim mrežama iskoči i neka koja je besplatna, poput ove.

Prosila na ulici, pa razbesnela mnoge

1/5 Vidi galeriju Tamara Bojanić uživa u životu punim plućima. Foto: Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Starleta Tamara Bojanić neretko šokira javnost svojim izjavama, a iako od sajta za odrasle zarađuje bogatstvo, onda je odlučila da prosi u centru Beograda.

Tamara je veoma provokativno obučena sela kod fontane u centru Beograda sa velikim transparentnom na kojem piše "Trebaju mi pare za Ferari".

Ona je pored stavila i činijicu kako bi joj prolaznici dali novac, a ovaj njen postupak je naišao na žestoku osudu javnosti.

"Strašno, ovo je baš strašno", "Iako se samo šali, bedno", "Da li je ovo žena normalana, šta će još uraditi?", "Jezivo", neki su samo od komentara.

Starleta i bivša teniserka Tamara Bojanić ne krije da ima razne ponude na svom profilu na sajtu za odrasle, a kako kaže njoj su bitne samo pare. Tako odgovara na zahteve da pošalje nošene tange ili svoj urin pretplatnicima.

Najbizarniji zahtev koji je imala

Tamara Bojanić kaže da od ove platforme zaradi oko 30.000 dolara samo od smelijih fotografija, a onda je prodala i nošeni donji veš. I to nije sve što joj traži oni koji plaćaju da gledaju njen sadržaj.

- Ranije sam se slikala samo u donjem vešu. Sad radim sve, ionako sam stalno na telefonu, pa što se ne bih dopisivala sa fanovima i zaradila. Kad kažem sve, to ne znači da se sastajem sa klijentima, to ne radim - istakla je ona, te rekla da je zahvaljujući nošenom donjem vešu jednom prilikom zaradila 10.000 dolara.

1/5 Vidi galeriju Ovako danas izgleda Tamara Bojanić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- Tražili su mi da prodam svoje gaćice za 10.000 dolara... Pa, jesam, prodala sam. Tanga gaće, ali nošene - otkrila je.

Kako je navela, bilo je i zahteva koji su daleko neobičniji.

- Bilo ih je mnogo, ali evo, ovaj je možda najbizarniji. Jedan klijent je tražio da se ispi*kim u teglu i da mu to pošaljem poštom. Ne znam šta je radio sa tom teglom, ne interesuje me, mene zanimaju samo pare - izjavila je ona u Cringe show, dodajući da do sada nije imala loših iskustava zbog svog angažmana na platformi.

