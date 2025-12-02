Slušaj vest

Naša muzička zvezda, Tea Tairović, do sada je u više navrata pokazala, ali I dokazala, da se marljiv rad I trud uvek isplate, a danas je, na oduševljenje fanova, objavila drugi deo studijskog albuma “Aska”, koji nosi naziv “Aska 2”.

Tea Tairović, naša pevačica I mlada muzička zvezda, od samog pojavljivanja na javnoj sceni, trudila se da samo svojim radom I željom za uspehom, dokaže I da pronađe svoje mesto pod zvezdanim nebom.

Ona je, naime, nedavno održala spektakularni koncert u Skoplju, na kom je najavila da će 2. decembra, što je danas, izbaciti drugi deo studijskog albuma na kom je vredno radila, što je obradovalo ljubitelje njenog lika I dela.  

Tea Tairović Aska 2 Foto: Privatna arhiva

Kao I do sada, Tea je ostala verna svom prepoznatljivom konceptu – svaka pesma, ponovo, ima svoj I spot, čime je ceo projekat zaokružila I vizuelno, ali I muzički. Time je samo još jednom potvrdila svoju posvećenost detaljima, kao I to da se trudi da ispoštuje, ali I neguje visok produkcijski standard.

Takođe, na ovom albumu nalazi se I duet sa njenom velikom prijateljicom, koleginicom, pevačicom Barbarom Bobak “Santa Leda”, a koji je već po izlasku tizera koji je muzička zvezda objavila, pokupio brojne simpatije.

Na ovom albumu, takođe, našle su se I numere: “To mama voli”, “Da ti igram”, “Severna Latina”, “Nemam ja godine”, “Hoću s njim”, “Oprostite sudija”, “Vino” I “Šeki”.  

Nema sumnje da će se pesme sa ovog albuma naći na visokim pozicijama na Jutjub trending listi, a prvo premijerno uživo izvođenje novih numera, Tea je najavila u okviru nastupa u novogodišnjoj noći, u hotelu Metropol, u Beogradu.

