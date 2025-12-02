Slušaj vest

Fotografija Ace Lukasa i Nasera Orića koja se pojavila na društvenim mrežama podigla je pravu buru komentara i lavinu reakcija.

Snimak je nastao na jednoj privatnoj zabavi, gde je bivši komandant Armije Bosne i Hercegovine, prvostepeno osuđen za ratne zločine nad Srbima (presuda kasnije ukinuta), iskoristio trenutak da se na društvenim mrežama pohvali društvom za stolom. Pored Lukasa, u kadru se našao i pevač Šerif Konjević.

Nakon što se slika proširila internetom i izazvala žestoke reakcije, Lukas je sada rešio da stavi tačku na spekulacije - demantovao je da se druži sa Naserom Orićem i poručio da je čoveka tada video prvi put u životu.

„Ovo treba da shvate ljudi kao odbranu od napada. Oni koriste svoje resurse da nas napadnu, tako mi koristimo svoje resurse da se odbranimo. Kad je nepravda u pitanju, neću da stanem dok ne ispravim nepravdu. Buru je izazvala slika, objasnio sam 30 puta o čemu se radi. Napadnut sam od ljudi iz Republike Srpske, prvi napad sam doživeo od Milorada Dodika, koji je zabranio moj koncert na Jahorini. Koliko je on kompetentan da to zabrani, nisam siguran“, rekao je Lukas.

"Pola Srbije se druži s Naserom Orićem"

Nastavljajući izlaganje, Lukas je, pokušavajući da se opravda zbog sporne fotografije, istakao da se „pola Srbije druži sa bivšim komandantom":

„Naš prostor je takav da se jedna ista stvar koristi u različite svrhe. Ja sam 2022. godine Miloradu Dodiku dao podršku. Pomogli smo koliko god smo mogli. Nisam siguran da nam zbog toga u Sarajevu nije zabranjen koncert. To nije stvar nacionalne osnove i pripadnosti, to je stvar ljudskosti. Neko je čovek, a neko nije. Pola Srbije i Republike Srpske druži se sa Naserom Orićem — da se čuju, da rade poslove, da razgovaraju telefonom.“

Lukas ističe da je Orića tada prvi put video u životu:

„Ja sam čoveka prvi put u životu video. Samo hoću da kažem koliko su ti dvostruki aršini zastupljeni kod nas. Sve što radim, hoću da stojim iza toga. Pokazao sam da ne mrzim nikoga, da ne pravim podele po nacionalnoj osnovi, po boji kože. Delim ljude na dobre i loše. Moj obraz je čist kao suza, a koliko je čist obraz tih ljudi koji me napadaju — to oni znaju. Neću ustuknuti ni milimetar, ni pred Dodikom ni pred njegovom klikom.“

"Ne znam šta je bilo u ratu"

Lukas se potom osvrnuo i na Dodikove reakcije, te šokirao izjavom da "ne zna šta je bilo u ratu".

Ja ću pevati za inat njemu. Svi se druže, rade poslove. Šta je bilo u ratu, ne znam. Čuo sam i ove priče i one. Ja nisam bio u ratu. Pa ako je to radio, što njega ne napadnu. Ja sam umetnik, desilo se da je seo pored mene. Ja sam seo pored prijatelja kojeg dobro poznajem. Nisam znao da je on. Ne bih seo ne zato iz nekog animoziteta, nego da ne bi do ovoga došlo. Ovo nije samo moj problem. Jer ponovo su počeli ljudi da se dele. Taj čovek nije osuđen, na kraju krajeva ja nisam sudija. Nije na meni da pričam. Rat je pošast grozna stvar, gde ljude ovi odozgo teraju. Potpuno je besmisleno pričati o tome.

Šerif Konjević: To nije bilo u Sandžaku, već na drugom mestu

Šerif Konjević je rekao da se radilo o privatnoj zabavi, "rođendanu mog prijatelja".

- Ne znam šta bih vam odgovorio. Vi znate i Nasera Orića i Acu Lukasa i mene. Ja ne poznajem toliko likove kada nekome pevam, odkud ja znam. To nije bilo u Sandžaku, to je bilo verovatno na nekom drugom mestu. Nasera poznajem lično, zašto ne? Znate da ja puno ne razmišljam kome pevam, ko god voli da me sluša ja mu pevam. Svim dobronamernim ljudima. Ja sam imao fokus na Acu, njega poštujem i cenim. To je bila privatna žurka, rođendan mom prijatelju. Pojma nemam kome sam pevao i kome ću pevati. Nikome ne piše na čelu ko je i šta je i za koga radi - rekao je za Blic.

