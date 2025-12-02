Slušaj vest

Maja Marinković, takmičarka "Elite 9", izašla je iz rijalitija zbog hitne operacije. Na njenom Instagram profilu je osvanula prva objava po njenom napuštanju rijalitija, u kojoj se navodi kako se sad oseća.

- Hvala svima na toplim rečima i podršci, koji se brinete za Maju. Trenutno se probudila i dobro se oseća - piše u objavi na Instagram storiju.

Evo kako se Maja oseća nakon operacije
 Taki o Majinoj operaciji

Njen otac Radomir Marinković Taki otkrio je da li će se ona vratiti u Belu kuću.

- Maja je napustila rijaliti, imala je operaciju vađenja silikonskih implantata iz zadnjice. Operacija je trajala dva i po sata, sada je dobro - rekao je Taki.

- Nemam dodirnih tačaka sa njom, samo me obaveštavaju. Uskoro bi trebalo da se vrati u rijaliti, čim se oporavi - dodao je Majin tata za "Blic".

"Platila sam 4.000 evra silikon"

Starleta Maja Marinković požalila se nedavno cimerima na problem sa zadnjicom koju je povećala silikonskim filerima.

Naime, Maja je u razgovoru sa Urošem Stanićem i Filipom Đukićem otkrila da je veoma zabrinuta i da mora da ode kod doktora.

- Ne znam šta da radim, možda ga izvadim skroz. Imam problem, ne znam zašto me ne vode na kontrolu, imam dva materijala. Gore mi je silikon, dole su mi fileri. Moraju da se prate ti materijali - izjavila je Maja Marinković.

Na Uroševe komentare da joj je zadnjica loše urađena i da joj silikoni stoje bliže kukovima, Maja je rekla:

- Nemam mast, nema šta da drži. Mršava sam, a ne želim da se ugojim! Moram kod doktora. Platila sam 4.000 evra silikon i filere po 500, to je 5.000 evra. Doktor je odličan, nego ne može da drži. Izvadiću ga - istakla je Maja Marinković nakon Uroševih i Filipovih kritika.

