- Govorim sad šta su mi pričali, moj auto je izašao na glavi put, udario me je kamion i vukao me je 15 metara. Budim se u Vrbasu, ne znam o čemu se radi, ali se sećam babe koja mi je govorila: "Sine, idi od mene, nije ti vreme". Budim se, urezano mi je slovo M od stakla u ruci. Kosa mi je bila puna stakla, a ja ustajem i ništa nisam slomio. Rekli su mi kad su me vadili iz auta da sam bio na mestu suvozača, a rekao sam vam da sam ja vozio. To je bio 26. mart kad se to desilo. Opet sam imao snove... - priča učesnik "Elite 9".

"Do 30. godine sam non stop sanjao pokojnu babu"

- Iste godine išao sam na dodelu diplome za igrača godine, udario me je auto, a kad bih rekao kako izgleda taj pad... Rekli su mi da su me reanimirali. Ja sam probuđen u Novom Sadu, nosili su me na čaršafu, mislili su da sam skroz izlomljen. Čovek koji radi na rengenu hteo je da mi pomogne, a ja sam rekao da hoću da ustanem da p**am, a on je rekao da nema šanse. Ja sam ustao, a čovek se krstio. Nisam imao prelom, nisam imao modricu. Znam da je čudno, nisam ni ja verovao u sve to. Imao sam problem da zaspim posle udesa jer sam se plašio da ne odem na drugi svet. Ja sam sanjao babu, a ti snovi su bili kao stvarnost. Ja kad sam rekao da osetim ljude to se dešavalo kad sam postao stariji. Išao sam na Ostrog, tamo me je pitao da li želim da posetim patrijarha Pavla. Rekao mi je da se skinem, uhvatio me je za glavu i rame, zagrlio i rekao da sam anđeo. Rekao mi je da imam nešto što drugi nemaju. Došla je sestra u mantiji i pitala me da li hoću hleb u vodu. Znamo je da je teško ići do patrijarha Pavla, šta mi je rekao ne smem da izgovorim, ali mi je rekao da ću ja da pomažem ljudima. Do 30. godine i dobijanja svog prvog deteta ja sam babu non stop sanjao - govorio je Pop.